Главу НСЗУ подозревают в служебной халатности с убытком более 2 млн грн

Сообщение подозрения в служебной халатности главе НСЗУ работниками прокуратуры. Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуратура выдвинула подозрение главе Национальной службы здоровья Украины в служебной халатности. Правоохранители установили растрату более двух миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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По данным следствия, в апреле 2022 года по заказу Нацслужбы здоровья Украины одним из специализированных государственных предприятий выполнялись работы по администрированию центральной базы данных электронной системы здравоохранения.

После выполнения этих работ госпредприятием был составлен акт сдачи-приемки услуг, в который включены все работы согласно договору и сведения об определенном объеме фактически не выполнявшихся работ.

Руководитель НСЗУ Наталья Гусак должным образом не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора.

"В результате этого излишне потрачены бюджетные средства в сумме более 2 млн грн на оплату услуг, которые не предоставлялись", — отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители сообщают в о подозрении в растрате бюджетных средств главе НСЗУ. Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы главы НСЗУ Наталии Гусак, где обнаружили и изъяли документы и другие вещественные доказательства.

В настоящее время Генпрокуратура решает вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили преступную схему незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста. Такая "услуга" стоила шесть тысяч долларов.

Также, Киевская городская прокуратура сообщила подозрение двум экс-чиновникам АО "Укрзализныця". Их обвиняют в незаконном присвоении средств в результате злоупотребления служебными обязанностями.