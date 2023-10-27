Експосадовці Укрзалізниці роздали незаконні премії на 1,6 млн гривень — їм повідомили підозру

Затримання підозрюваних. Фото: facebook.com/UA.National.Police

Київська міська прокуратура повідомила підозру двом експосадовцям АТ "Укрзалізниця". Їх звинувачують у незаконному привласненні коштів унаслідок зловживання службовими обов'язками.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Згідно з інформацією слідчих, обвинувачені на посадах голови та його першого заступника у філії Укрзалізниці, домовившись між собою та минаючи схвалення керівництва, затвердили незаконне нарахування та видачу бонусів співробітникам за невиконані завдання.

"За даними слідства, підозрювані, обіймаючи посади директора та першого заступника директора філії АТ "Укрзалізниця", діючи у змові між собою, без погодження з членами правління, ухвалили рішення про незаконне нарахування та виплату грошових премій працівникам філії за роботи, які ними фактично не виконувались", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок таких дій було витрачено бюджетні кошти компанії, що перевищують 1,6 млн гривень.

Виписували грошові заохочення наближеним працівникам колишній директор та перший заступник директора філії УЗ. Своє рішення не узгодили із членами правління.

Поліція розслідує. Фото:

facebook.com/UA.National.Police

Поліція розслідує. Фото:

facebook.com/UA.National.Police

Нагадаємо, що колишній народний депутат Максим Микитась отримав чергову підозру. Тепер його підозрюють у заволодінні 307 млн грн Міноборони при будівництві військових складів.