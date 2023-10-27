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Экс-чиновники Укрзализныци раздали незаконные премии на 1,6 млн гривен — им сообщили подозрение

27 октября 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-чиновники Укрзализныци раздали незаконные премии на 1,6 млн гривен — им сообщили подозрение
Задержание подозреваемых. Фото: facebook.com/UA.National.Police
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Киевская городская  прокуратура сообщила подозрение, двум экс-чиновникам АО "Укрзализныця". Их обвиняют в незаконном присвоении средств в результате злоупотребления служебными обязанностями.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Согласно информации следователей, обвиняемые, на должностях главы и его первого заместителя в филиале Укрзализныци, договорившись между собой и минуя одобрение руководства, утвердили незаконное начисление и выдачу бонусов сотрудникам за невыполненные задачи.

"По данным следствия, подозреваемые, занимая должности директора и первого заместителя директора филиала АО "Укрзализныця", действуя в сговоре между собой, без согласования с членами правления, приняли решение о незаконном начислении и выплате денежных премий работникам филиала за работы, которые ими фактически не выполнялись", — говорится в сообщении.

В результате таких действий были потрачены бюджетные средства компании, превышающие 1,6 млн гривен.

Выписывали денежные поощрения приближенным работникам бывший директор и первый заместитель директора филиала УЗ. Свое решение не согласовали с членами правления.

укрзализныця
Полиция ведет расследование. Фото: 
facebook.com/UA.National.Police
Расследование
Полиция ведет расследование. Фото: 
facebook.com/UA.National.Police

Напомним, что бывший народный депутат Максим Микитась получил очередное подозрение. Теперь его подозревают в завладевании 307 млн грн Минобороны при строительстве военных складов.

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