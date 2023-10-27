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На Київщині поліція викрила нову схему переправлення ухилянтів за кордон — скільки платили чоловіки

27 жовтня 2023 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині поліція викрила нову схему переправлення ухилянтів за кордон — скільки платили чоловіки
Затримання учасників угруповання. Фото: t.me/UA_National_Police
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Правоохоронці Києва викрили злочинну схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призивного віку. Така "послуга" коштувала шість тисяч доларів.

Про це повідомили в Національній поліції України

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Правоохоронці розповіли, що організували схема жителі Київської та Чернівецької областей. Вони пропонували виїхати за кордон чоловікам призивного віку за двома схемами: 

  • Затримання учасників угруповання. Фото: t.me/UA_National_Police
  • Затримання учасників угруповання. Фото: t.me/UA_National_Police
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1.  Внесення інформації про осіб до інформаційної бази. Використовуючи фіктивні підприємства реєстрували осіб як водіїв транспортних засобів, які зареєстровані на учасника "схеми".

2. Нелегальний перетин кордону поза межами контрольно-пропускного пункту в межах Чернівецької області. Для цього ухилянтів забирали у раніше домовленому місці, везли до річки і катером переправляли до Чернівецької області. Надалі в обхід офіційних пунктів пропуску так званий провідник допомагав потрапити до Молдови.

Вартість таких "послуг" становила від чотирьох до шести тисяч доларів США. Усіма діями учасників групи так званих перевізників керував організатор з-за кордону. 

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині у пункті пропуску "Шегині" прикордонникам вдалося викрити двох ухилянтів, які намагалися уникнути прикордонний контроль. Перевезти їх вирішив перевізник, взявши з них чималу оплату. 

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