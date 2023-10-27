В Киевской области полиция разоблачила новую схему переправки уклонистов за границу
Правоохранители Киева разоблачили преступную схему незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста. Такая "услуга" стоила шесть тысяч долларов.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Незаконная схема переправки за границу уклонистов
Правоохранители рассказали, что организовали схему жители Киевской и Черновицкой областей. Они предлагали выехать за границу мужчинам призывного возраста по двум схемам:
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Задержание участников группировки. Фото: t.me/UA_National_Police
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Задержание участников группировки. Фото: t.me/UA_National_Police
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1. Внесение информации о лицах в информационную базу. Используя фиктивные предприятия регистрировали лиц как водителей транспортных средств, зарегистрированных на участника "схемы".
2. Нелегальное пересечение границы вне контрольно-пропускного пункта внутри Черновицкой области. Для этого уклонистов забирали в ранее договоренном месте, везли к реке и катером переправляли в Черновицкую область. В дальнейшем в обход официальных пунктов пропуска так называемый проводник помогал попасть в Молдову.
Стоимость таких "услуг" составляла от четырех до шести тысяч долларов. Всеми действиями участников группы так называемых перевозчиков руководил организатор из-за границы.
Напомним, недавно во Львовской области в пункте пропуска "Шегини" пограничникам удалось разоблачить двух уклонистов, пытавшихся избежать пограничного контроля. Перевезти их решил перевозчик, взяв с них большую оплату.
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