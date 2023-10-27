В Киевской области полиция разоблачила новую схему переправки уклонистов за границу

Задержание участников группировки. Фото: t.me/UA_National_Police

Правоохранители Киева разоблачили преступную схему незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста. Такая "услуга" стоила шесть тысяч долларов.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Правоохранители рассказали, что организовали схему жители Киевской и Черновицкой областей. Они предлагали выехать за границу мужчинам призывного возраста по двум схемам:

Задержание участников группировки. Фото: t.me/UA_National_Police

Задержание участников группировки. Фото: t.me/UA_National_Police

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1. Внесение информации о лицах в информационную базу. Используя фиктивные предприятия регистрировали лиц как водителей транспортных средств, зарегистрированных на участника "схемы".

2. Нелегальное пересечение границы вне контрольно-пропускного пункта внутри Черновицкой области. Для этого уклонистов забирали в ранее договоренном месте, везли к реке и катером переправляли в Черновицкую область. В дальнейшем в обход официальных пунктов пропуска так называемый проводник помогал попасть в Молдову.

Стоимость таких "услуг" составляла от четырех до шести тысяч долларов. Всеми действиями участников группы так называемых перевозчиков руководил организатор из-за границы.

Напомним, недавно во Львовской области в пункте пропуска "Шегини" пограничникам удалось разоблачить двух уклонистов, пытавшихся избежать пограничного контроля. Перевезти их решил перевозчик, взяв с них большую оплату.