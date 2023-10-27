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Голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості зі збитками понад 2 млн грн

27 жовтня 2023 14:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голову НСЗУ підозрюють у службовій недбалості зі збитками понад 2 млн грн
Повідомлення підозри у службовій недбалості очільниці НСЗУ працівниками прокуратури. Фото: Офіс Генерального прокурора
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прокуратура висунула підозру очільниці Національної служби здоров’я України у службовій недбалості. Правоохоронці встановили розтрату понад два мільйони гривень бюджетних коштів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Розтрата державного бюджету

За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним із спеціалізованих державних підприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

Після виконання цих робіт держпідприємством складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи згідно договору та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

Очільниця НСЗУ Наталія Гусак належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

"Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Підозра для очільниці НСЗУ
Правоохоронці повідомляють підозру у розтраті бюджетних коштів очільниці НСЗУ. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи очільниці НСЗУ Наталії Гусак, де виявили та вилучили документи та інші речові докази.

Наразі Генпрокуратура вирішує питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці Києва викрили злочинну схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призивного віку. Така "послуга" коштувала шість тисяч доларів.

Також, Київська міська прокуратура повідомила підозру двом експосадовцям АТ "Укрзалізниця". Їх звинувачують у незаконному привласненні коштів унаслідок зловживання службовими обов'язками.

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