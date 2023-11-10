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Экс-главу МВД Латвии осудили на восемь лет за шпионаж в пользу РФ

10 ноября 2023 22:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-главу МВД Латвии осудили на восемь лет за шпионаж в пользу РФ
Бывший глава МВД Латвии Янис Адамсонс. Фото: LTV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывшего министра внутренних дел Латвии осудили на восемь лет. Он занимался шпионажем в пользу России.

Об этом сообщает LSM.

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Следствие выяснило, что Янис Адамсонс с 2018 по 2021 годы незаконно, систематически и целенаправленно собирал и передавал закрытую информацию в ФСБ России. Она касалась работы латвийских государственных учреждений, правоохранительных органов, структур государственной безопасности и системы государственной обороны. В частности, это была информация о бюджете армии, закупках и восточной границе.

Бывший глава МВД Латвии обвинен также в мошенничестве. Как оказалось, он неправомерно просил и получал от сейма компенсацию транспортных расходов, а также незаконное хранение огнестрельного оружия.

Яниса Адамсонса по подозрению о шпионаже задержали весной 2021 года. В июне Сейм дал согласие на его заключение под стражу. Согласно информации СМИ, бывший министр в течение четырех лет мог передавать информацию разной степени секретности России.

Что известно об осужденном экс-главе МВД Латвии

Адамсонс занимал должность министра внутренних дел в Латвии в 1994-95 годах. Он также был депутатом парламента в течение шести сроков до ареста в 2021 году. Адамсонс находился в комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Напомним, в Словакии выразили обеспокоенность активностью венгерских шпионов и близких связей Будапешта с Москвой. Некоторые из них занимают высокие должности в венгерском посольстве и других венгерских госучреждениях в столице Словакии.

Также мы писали, что в сентябре в Швеции судили гражданина РФ за незаконную деятельность. Его обвиняли в передаче западных технологий российским военным.

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