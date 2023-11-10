Ексглаву МВС Латвії засудили на вісім років за шпигунство на користь РФ

Колишній очільник МВС Латвії Яніс Адамсонс. Фото: LTV

Колишнього міністра внутрішніх справ Латвії засудили на вісім років. Він займався шпигунством на користь Росії.

Про це повідомляє LSM.

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Слідство з'ясувало, що Яніс Адамсонс з 2018 по 2021 роки незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав та передавав закриту інформацію до ФСБ Росії. Вона стосувалася роботи латвійських державних установ, правоохоронних органів, структур державної безпеки та системи державної оборони. Зокрема, це була інформація про бюджет армії, закупівлі та східний кордон.

Колишнього очільника МВС Латвії звинуватили також у шахрайстві. Як виявилось, він неправомірно просив та отримував від сейму компенсацію транспортних витрат, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Яніса Адамсонса за підозрою про шпигунство затримали навесні 2021 року. У червні Сейм дав згоду на його взяття під варту. Згідно з інформацією ЗМІ, колишній міністр протягом чотирьох років міг передавати інформацію різного ступеня секретності Росії.

Що відомо про засудженого ексочільника МВС Латвії

Адамсонс обіймав посаду міністра внутрішніх справ Латвії у 1994-95 роках. Він також був депутатом парламенту протягом шести термінів до свого арешту у 2021 році. Адамсонс перебував у комісії з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції.

Нагадаємо, у Словаччині висловили занепокоєння щодо активності угорських шпигунів та близьких звʼязків Будапешта з Москвою. Дехто з них обіймають високі посади в угорському посольстві та в інших угорських держустановах у столиці Словаччини.

Також ми писали, що у вересні у Швеції судили громадянина РФ за незаконну діяльність. Його звинувачували у передачі західних технологій російським військовим.