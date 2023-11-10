Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Ексглаву МВС Латвії засудили на вісім років за шпигунство на користь РФ arrow

Ексглаву МВС Латвії засудили на вісім років за шпигунство на користь РФ

10 листопада 2023 22:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ексглаву МВС Латвії засудили на вісім років за шпигунство на користь РФ
Колишній очільник МВС Латвії Яніс Адамсонс. Фото: LTV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишнього міністра внутрішніх справ Латвії засудили на вісім років. Він займався шпигунством на користь Росії.

Про це повідомляє LSM.

Читайте також:

В'язниця за шпигунство на користь РФ

Слідство з'ясувало, що Яніс Адамсонс з 2018 по 2021 роки незаконно, систематично та цілеспрямовано збирав та передавав закриту інформацію до ФСБ Росії. Вона стосувалася роботи латвійських державних установ, правоохоронних органів, структур державної безпеки та системи державної оборони. Зокрема, це була інформація про бюджет армії, закупівлі та східний кордон. 

Колишнього очільника МВС Латвії звинуватили також у шахрайстві. Як виявилось, він неправомірно просив та отримував від сейму компенсацію транспортних витрат, а також незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Яніса Адамсонса за підозрою про шпигунство затримали навесні 2021 року. У червні Сейм дав згоду на його взяття під варту. Згідно з інформацією ЗМІ, колишній міністр протягом чотирьох років міг передавати інформацію різного ступеня секретності Росії.

Що відомо про засудженого ексочільника МВС Латвії

Адамсонс обіймав посаду міністра внутрішніх справ Латвії у 1994-95 роках. Він також був депутатом парламенту протягом шести термінів до свого арешту у 2021 році. Адамсонс перебував у комісії з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції.

Нагадаємо, у Словаччині висловили занепокоєння щодо активності угорських шпигунів та близьких звʼязків Будапешта з Москвою. Дехто з них обіймають високі посади в угорському посольстві та в інших угорських держустановах у столиці Словаччини.

Також ми писали, що у вересні у Швеції судили громадянина РФ за незаконну діяльність. Його звинувачували у передачі західних технологій російським військовим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі