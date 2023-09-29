Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow "Передавав західні технології РФ": у Швеції судять російського шпигуна arrow

"Передавав західні технології РФ": у Швеції судять російського шпигуна

29 вересня 2023 10:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Передавав західні технології РФ": у Швеції судять російського шпигуна
Чоловік у кайданках. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Швеції судять громадянина РФ за незаконну діяльність. Його звинувачують у передачі західних технологій російським військовим.

Про це повідомляє видання Barrons.

Читайте також:

Що відомо про шпигуна

Відомо, що шпигуном є уродженець РФ Сергій Скворцов. У Швеції він проживає з 1990-х років та керує імпортно-експортними компаніями.

Скворцова заарештували у листопаді 2022 році та провели обшуки у його будинку в передмісті Стокгольма.

Правоохоронці кажуть, що 60-річний чоловік понад 10 років передавав дані про західні технології РФ. Ба більше, він міг бути частиною великої російської організації, яка створена для придбання технологій, які заборонені для Москви через західні санкції. 

Що стосується технологій, то йдеться про електронні пристрої, які можуть використовувати, зокрема, для досліджень у створенні ядерної зброї. 

Деталі суду

Повідомляється, що судовий процес, який тривав три тижні, проходив у закритому форматі. 

"Він є агентом із закупівель для російського військового комплексу та його розвідувального підрозділу ГРУ. Росія має потребу в електронних технологіях. Існує російська система закупівель, і ця система управляється спецслужбами. Скворцов та дві його компанії є частиною цієї системи", — сказав один з прокурорів. 

Скворцов, своєю чергою, заперечував свою вину.

Зрештою, прокурори вимагали для шпигуна від 4,5 до 5 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Великій Британії п'ятьох осіб підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Вони виявилися громадянами Болгарії.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Політичний крок чи медійний ляп: що не так із заявою Корнієнка про зміну типу правління

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз