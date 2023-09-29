"Передавав західні технології РФ": у Швеції судять російського шпигуна

Чоловік у кайданках. Фото ілюстративне: google

У Швеції судять громадянина РФ за незаконну діяльність. Його звинувачують у передачі західних технологій російським військовим.

Про це повідомляє видання Barrons.

Читайте також:

Що відомо про шпигуна

Відомо, що шпигуном є уродженець РФ Сергій Скворцов. У Швеції він проживає з 1990-х років та керує імпортно-експортними компаніями.

Скворцова заарештували у листопаді 2022 році та провели обшуки у його будинку в передмісті Стокгольма.

Правоохоронці кажуть, що 60-річний чоловік понад 10 років передавав дані про західні технології РФ. Ба більше, він міг бути частиною великої російської організації, яка створена для придбання технологій, які заборонені для Москви через західні санкції.

Що стосується технологій, то йдеться про електронні пристрої, які можуть використовувати, зокрема, для досліджень у створенні ядерної зброї.

Деталі суду

Повідомляється, що судовий процес, який тривав три тижні, проходив у закритому форматі.

"Він є агентом із закупівель для російського військового комплексу та його розвідувального підрозділу ГРУ. Росія має потребу в електронних технологіях. Існує російська система закупівель, і ця система управляється спецслужбами. Скворцов та дві його компанії є частиною цієї системи", — сказав один з прокурорів.

Скворцов, своєю чергою, заперечував свою вину.

Зрештою, прокурори вимагали для шпигуна від 4,5 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Великій Британії п'ятьох осіб підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Вони виявилися громадянами Болгарії.