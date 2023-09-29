"Передавал западные технологии РФ": в Швеции судят российского шпиона

Человек в наручниках. Фото иллюстративное: google

В Швеции судят гражданина РФ за незаконную деятельность. Его обвиняют в передаче западных технологий российским военным.

Об этом сообщает издание Barrons.

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Что известно о шпионе

Известно, что шпионом является уроженец РФ Сергей Скворцов. В Швеции он проживает с 1990-х годов и управляет импортно-экспортными компаниями.

Скворцова арестовали в ноябре 2022 года и провели обыски в его доме в пригороде Стокгольма.

Правоохранители говорят, что 60-летний мужчина более 10 лет передавал данные о западных технологиях РФ. Более того, он мог быть частью крупной российской организации, созданной для приобретения технологий, запрещенных для Москвы из-за западных санкций.

Что касается технологий, то речь идет об электронных устройствах, которые могут использовать, в частности для исследований в создании ядерного оружия.

Детали суда

Сообщается, что длившийся три недели судебный процесс проходил в закрытом формате.

"Он является агентом по закупкам для российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ. Россия нуждается в электронных технологиях. Существует российская система закупок, и эта система управляется спецслужбами. Скворцов и две его компании являются частью этой системы", — сказал один из прокуроров.

Скворцов, в свою очередь, отрицал свою вину.

В конце концов прокуроры требовали для шпиона от 4,5 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Великобритании пять человек подозреваются в шпионаже в пользу РФ. Они оказались гражданами Болгарии.