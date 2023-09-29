Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow "Передавал западные технологии РФ": в Швеции судят российского шпиона arrow

"Передавал западные технологии РФ": в Швеции судят российского шпиона

29 сентября 2023 10:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Передавал западные технологии РФ": в Швеции судят российского шпиона
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Швеции судят гражданина РФ за незаконную деятельность. Его обвиняют в передаче западных технологий российским военным.

Об этом сообщает издание Barrons.

Читайте также:

Что известно о шпионе

Известно, что шпионом является уроженец РФ Сергей Скворцов. В Швеции он проживает с 1990-х годов и управляет импортно-экспортными компаниями.

Скворцова арестовали в ноябре 2022 года и провели обыски в его доме в пригороде Стокгольма.

Правоохранители говорят, что 60-летний мужчина более 10 лет передавал данные о западных технологиях РФ. Более того, он мог быть частью крупной российской организации, созданной для приобретения технологий, запрещенных для Москвы из-за западных санкций.

Что касается технологий, то речь идет об электронных устройствах, которые могут использовать, в частности для исследований в создании ядерного оружия.

Детали суда

Сообщается, что длившийся три недели судебный процесс проходил в закрытом формате.

"Он является агентом по закупкам для российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ. Россия нуждается в электронных технологиях. Существует российская система закупок, и эта система управляется спецслужбами. Скворцов и две его компании являются частью этой системы", — сказал один из прокуроров. 

Скворцов, в свою очередь, отрицал свою вину.

В конце концов прокуроры требовали для шпиона от 4,5 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Великобритании пять человек подозреваются в шпионаже в пользу РФ. Они оказались гражданами Болгарии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз