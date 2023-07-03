Депутату Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, избрали меру пресечения

Народный депутат Сергей Алексеев. Фото: facebook.com/deputy_alekseev

Сегодня, 3 июля, Лычаковский районный суд избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Речь идет о 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщают "Суспільне" и Офис генпрокурора.

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Мера пресечения Алексееву

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Лычаковский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн", — говорится в сообщении.

Нардеп Алексеев подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). В СБУ сообщили, что он обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции за 50 тысяч долларов.

Подозреваемого перевезут в СИЗО. Он сможет выйти только после внесения залога.

Перед слушанием дела Алексеев сказал, что его подставили.

"Это полицейское подстава. Я считаю, что нет события преступления, потому что не было никакого мошенничества. Никого не обманули. Это была оплата услуг адвоката, которые работали два года над защитой этого человека", — заявил Алексеев.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, у народного депутата провели обыски и объявили ему подозрение в мошенничестве. Оппозиция заявляет о политической провокации.

Также мы писали, что в сети опубликовали новые детали дела об разоблачении нардепа на взятке 50 тыс. долларов США.