Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Депутату Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, избрали меру пресечения arrow

Депутату Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, избрали меру пресечения

3 июля 2023 18:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Депутату Алексееву, которого подозревают в мошенничестве, избрали меру пресечения
Народный депутат Сергей Алексеев. Фото: facebook.com/deputy_alekseev
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 июля, Лычаковский районный суд избрал меру пресечения народному депутату Сергею Алексееву, которого подозревают в мошенничестве. Речь идет о 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщают "Суспільне" и Офис генпрокурора.

Читайте также:

Мера пресечения Алексееву

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Лычаковский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн", — говорится в сообщении.

Нардеп Алексеев подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). В СБУ сообщили, что он обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции за 50 тысяч долларов.

Подозреваемого перевезут в СИЗО. Он сможет выйти только после внесения залога.

Перед слушанием дела Алексеев сказал, что его подставили.

"Это полицейское подстава. Я считаю, что нет события преступления, потому что не было никакого мошенничества. Никого не обманули. Это была оплата услуг адвоката, которые работали два года над защитой этого человека", — заявил Алексеев.

Пост
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, у народного депутата провели обыски и объявили ему подозрение в мошенничестве. Оппозиция заявляет о политической провокации.

Также мы писали, что в сети опубликовали новые детали дела об разоблачении нардепа на взятке 50 тыс. долларов США.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз