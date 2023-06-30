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Стали відомі нові подробиці щодо хабарництва опозиційного нардепа Алєксєєва

30 червня 2023 15:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стали відомі нові подробиці щодо хабарництва опозиційного нардепа Алєксєєва
Нардеп Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у хабарі. Фото: Оперативний ЗСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 30 червня, в народного депутата провели обшуки і оголосили йому підозру у шахрайстві. У той час як опозиція заявила про політичну провокацію, у мережі опублікували нові деталі справи про викриття нардепа на хабарі 50 тис. доларів США.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Як повідомляють слідчі, опозиційний нардеп Алєксєєв заволодів 50 тис доларів США громадянина Німеччини. Зазначається, що народний депутат скористався необізнаністю іноземця у законодавстві України.

"Нардеп розповідав потерпілому, що начебто має зв’язки в різних органах влади та судових органах. Гроші призначалися за нібито вирішення питання про надання іноземцю статусу біженця на території України", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили народного депутата при передачі йому другої частини грошових коштів в розмірі 30 тис доларів США. Попередньо він отримав ще 20 тис доларів США.

 

Стали відомі нові подробиці щодо хабарництва опозиційного нардепа Алєксєєва. Скриншот

Запобіжний захід підозрюваному

Наразі нардепу, а за сумісництвом і Голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у народного депутата України, голови підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергія Алексєєва були проведені обшуки. Йому оголосили підозру, опозиція назвала такі дії "політичним переслідуванням". 

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