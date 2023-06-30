Стали відомі нові подробиці щодо хабарництва опозиційного нардепа Алєксєєва
Сьогодні, 30 червня, в народного депутата провели обшуки і оголосили йому підозру у шахрайстві. У той час як опозиція заявила про політичну провокацію, у мережі опублікували нові деталі справи про викриття нардепа на хабарі 50 тис. доларів США.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Опозиційного нардепа, ймовірно, спіймали на хабарі
Як повідомляють слідчі, опозиційний нардеп Алєксєєв заволодів 50 тис доларів США громадянина Німеччини. Зазначається, що народний депутат скористався необізнаністю іноземця у законодавстві України.
"Нардеп розповідав потерпілому, що начебто має зв’язки в різних органах влади та судових органах. Гроші призначалися за нібито вирішення питання про надання іноземцю статусу біженця на території України", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці викрили народного депутата при передачі йому другої частини грошових коштів в розмірі 30 тис доларів США. Попередньо він отримав ще 20 тис доларів США.
Запобіжний захід підозрюваному
Наразі нардепу, а за сумісництвом і Голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).
Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у народного депутата України, голови підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергія Алексєєва були проведені обшуки. Йому оголосили підозру, опозиція назвала такі дії "політичним переслідуванням".