Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Стали известны новые подробности о взяточничестве оппозиционного нардепа Алексеева arrow

Стали известны новые подробности о взяточничестве оппозиционного нардепа Алексеева

30 июня 2023 15:10
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Стали известны новые подробности о взяточничестве оппозиционного нардепа Алексеева
Нардеп Сергей Алексеев, подозреваемый во взятке. Фото: Оперативный ВСУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 30 июня, у народного депутата провели обыски и объявили ему подозрение в мошенничестве. В то время, как оппозиция заявила о политической провокации, в сети опубликовали новые детали дела о разоблачении нардепа на взятке 50 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .

Читайте также:

Оппозиционный нардеп, вероятно, был пойман на взятке

Как сообщают следователи, оппозиционный нардеп Алексеев завладел 50 тыс. долларов США гражданина Германии. Отмечается, что народный депутат воспользовался неосведомленностью иностранца в законодательстве Украины.

"Нардеп рассказывал потерпевшему, что якобы имеет связи в различных органах власти и судебных органах. Деньги предназначались якобы за решение вопроса о предоставлении иностранцу статуса беженца на территории Украины" , — говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили народного депутата при передаче ему второй части денежных средств в размере 30 тыс. долларов США. Предварительно он получил еще 20 тыс. долларов США.

 

Стали известны новые подробности о взяточничестве оппозиционного нардепа Алексеева. Скриншот

Мера пресечения подозреваемому

В настоящее время нардеп, а по совместительству и Председатель подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщены о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

 

Напомним, ранее мы писали, что у народного депутата Украины, председателя подкомитета по деятельности органов правопорядка Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Алексеева были проведены обыски . Ему объявили подозрение, оппозиция назвала такие действия "политическим преследованием".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз