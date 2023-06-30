Нардеп Сергей Алексеев, подозреваемый во взятке. Фото: Оперативный ВСУ

Сегодня, 30 июня, у народного депутата провели обыски и объявили ему подозрение в мошенничестве. В то время, как оппозиция заявила о политической провокации, в сети опубликовали новые детали дела о разоблачении нардепа на взятке 50 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора .

Читайте также:

Оппозиционный нардеп, вероятно, был пойман на взятке

Как сообщают следователи, оппозиционный нардеп Алексеев завладел 50 тыс. долларов США гражданина Германии. Отмечается, что народный депутат воспользовался неосведомленностью иностранца в законодательстве Украины.

"Нардеп рассказывал потерпевшему, что якобы имеет связи в различных органах власти и судебных органах. Деньги предназначались якобы за решение вопроса о предоставлении иностранцу статуса беженца на территории Украины" , — говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили народного депутата при передаче ему второй части денежных средств в размере 30 тыс. долларов США. Предварительно он получил еще 20 тыс. долларов США.

Стали известны новые подробности о взяточничестве оппозиционного нардепа Алексеева. Скриншот

Мера пресечения подозреваемому

В настоящее время нардеп, а по совместительству и Председатель подкомитета в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности сообщены о подозрении в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, что у народного депутата Украины, председателя подкомитета по деятельности органов правопорядка Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Алексеева были проведены обыски . Ему объявили подозрение, оппозиция назвала такие действия "политическим преследованием".