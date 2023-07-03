Депутату Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві, обрали запобіжний захід

Народний депутат Сергій Алексєєв. Фото: facebook.com/deputy_alekseev

Сьогодні, 3 липня, Личаківський районний суд обрав запобіжний захід народному депутату Сергію Алєксєєву, якого підозрюють у шахрайстві. Йдеться про 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Про це повідомляють "Суспільне" та Офіс генпрокурора.

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Запобіжний захід Алексєєву

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Личаківський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Нардепа Алексєєва підозрюють у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України). В СБУ повідомили, що він обіцяв допомогти іноземцю уникнути екстрадиції за 50 тисяч доларів.

Підозрюваного перевезуть до СІЗО. Він зможе вийти лише після внесення застави.

Перед слуханням справи Алексєєв сказав, що його підставили.

"Це поліцейська підстава. Я вважаю, що немає події злочину, тому що не було ніякого шахрайства. Нікого не ошукали. Це була оплата послуг адвоката, які працювали два роки над захистом цієї людини", — заявив Алєксєєв.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у народного депутата провели обшуки і оголосили йому підозру у шахрайстві. Опозиція заявляє про політичну провокацію.

Також ми писали, що у мережі опублікували нові деталі справи про викриття нардепа на хабарі 50 тис. доларів США.