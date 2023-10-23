Чиновник Антимонопольного комитета за взятки игнорировал нарушения со стороны монополистов
Служба безопасности Украины задержала чиновника Антимонопольного комитета, который за взятки не обращал внимания на нарушения со стороны монополистов. Злоумышленник брал деньги из компании, занимавшейся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.
Об этом сообщили в СБУ.
Коррумпированный чиновник разработал "схему"
Киберспециалисты Службы безопасности Украины ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). В Киеве благодаря комплексным мероприятиям задержан чиновник отдела исследований и расследований этого госучреждения, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.
Он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы не обращать внимания на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не применять в отношении них административные санкции.
Следователи установили, что госслужащий "обложил данью" местную компанию, занимающуюся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За восемь тысяч долларов США чиновник обещал руководителю предприятия не налагать на него штрафы за нарушения, выявленные во время проверки.
СБУ разоблачила преступную "схему"
Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали его в момент передачи средств. На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.
В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Также проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что жителя Херсонской области приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Он обвиняется в государственной измене . Отмечается, что мужчина был бывшим военнослужащим.
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