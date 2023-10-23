Чиновник Антимонопольного комитета за взятки игнорировал нарушения со стороны монополистов

Сотрудники СБУ с задержанным чиновником. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала чиновника Антимонопольного комитета, который за взятки не обращал внимания на нарушения со стороны монополистов. Злоумышленник брал деньги из компании, занимавшейся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.

Об этом сообщили в СБУ.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины ликвидировали коррупционную схему в Северном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета (АМКУ). В Киеве благодаря комплексным мероприятиям задержан чиновник отдела исследований и расследований этого госучреждения, наладивший преступный механизм получения денег от предпринимателей.

Он требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы не обращать внимания на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не применять в отношении них административные санкции.

Следователи установили, что госслужащий "обложил данью" местную компанию, занимающуюся оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки. За восемь тысяч долларов США чиновник обещал руководителю предприятия не налагать на него штрафы за нарушения, выявленные во время проверки.

СБУ задержала взяточника. Фото: СБУ

СБУ задержала взяточника. Фото: СБУ

СБУ задержала взяточника. Фото: СБУ

СБУ разоблачила преступную "схему"

Сотрудники СБУ задокументировали получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержали его в момент передачи средств. На основании собранных доказательств задержанному доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Также проверяется информация о возможной причастности к сделке других должностных лиц АМКУ. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Следственные действия в помещении злоумышленника. Фото: СБУ

Средства, изъятые у взяточника. Фото: СБУ

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