Чиновник Антимонопольного комітету за хабарі ігнорував порушення з боку монополістів

Співробітники СБУ з затриманим чиновником. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала чиновника Антимонопольного комітету, який за хабарі не звертав уваги на порушення з боку монополістів. Зловмисник брав гроші з компанії, яка займалася оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.

Про це повідомили в СБУ.

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Кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). У Києві завдяки комплексним заходам затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців.

Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб не звертати уваги на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.

Слідчі встановили, що держслужбовець "обклав даниною" місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки. За вісім тисяч доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства не накладати на нього штрафів за порушення, виявлені під час перевірки.

СБУ затримала хабарника. Фото: СБУ

СБУ затримала хабарника. Фото: СБУ

СБУ затримала хабарника. Фото: СБУ

СБУ викрила злочинну "схему"

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали його в момент передачі коштів. На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Також перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчі дії у помешканні зловмисника. Фото: СБУ

Кошти, вилучені у хабарника. Фото: СБУ

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