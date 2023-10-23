На Черкащині до довічного ув'язнення засудили агента РФ, який здавав позиції ЗСУ

Затримання зрадника України на Черкащині. Фото: Офіс генпрокурора

Мешканця Херсонської області засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Він звинувачується у державній зраді. Зазначається, що чоловік був колишнім військовослужбовцем.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Під час того, як РФ захопила території Херсонщини, він вирішив приєднатися до підрозділу ГУ Генштабу Збройних Сил Росії. Після чого він розповів всі дані російським окупантам щодо розташування підрозділів Збройних Сил України.

Затримання зрадника України. Фото: Офіс генпрокурора

Потім агент воєнної розвідки РФ отримав нове завдання. Він повинен був провести розвідувально-підривну діяльність на користь ворога.

Дії зрадника на Черкащині

"У травні 2023 року засуджений прибув з тимчасово окупованих районів держави через РФ на підконтрольну Україні територію. Для конспірації рухався заздалегідь узгодженим маршрутом під виглядом внутрішньо переміщеної особи. На виконання завдання кураторів засуджений мав здобувати дані щодо місць розташування та функціонування об’єктів критичної інфраструктури, підприємств оборонно-промислового комплексу й інших важливих для ворога точок", — йдеться у повідомленні.

Затримання зрадника України. Фото: Офіс генпрокурора

Вже в тому самому місяці зрадника було затримано під час відеозйомки об’єктів у Черкасах. До вироку суду чоловіка тримали під вартою.

Затримання зрадника України. Фото: Офіс генпрокурора

У Офісі генпрокурора додали, що досудовим розслідуванням та оперативним супроводом займалися співробітники Управління СБУ в Черкаській області.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області Служба безпеки України затримала зрадника, який працював на кремлівського "воєнкора" Татарського. Він надсилав йому важливу інформацію про Сили оборони України.