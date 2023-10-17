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В Україні на 15 років засудили зрадника, який здавав позиції ЗСУ в Бахмуті

17 жовтня 2023 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні на 15 років засудили зрадника, який здавав позиції ЗСУ в Бахмуті
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні засудили зрадника, який здавав позиції ЗСУ у Бахмуті Донецької області. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Засудження зрадника

"За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури за державну зраду засуджено жителя м. Бахмута Донецької області (ч. 2 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Зрадник, який здавав українські позиції в Бахмуті
Зрадник, який здавав українські позиції в Бахмуті. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Прокурор довів, що фігурант влітку минулого року добровільно приєднався до агентурної мережі. Її організував колишній міліціонер з Криму на територіях Донецької, Луганської, Миколаївської, Запорізької та Одеської областей. Наразі обвинувальний акт щодо нього передано до суду.

Агенти мережі за гроші збирали розвідувальну інформацію з антиукраїнської підривної діяльності.

"Засуджений, мешкаючи у фронтовому Бахмуті, напередодні оборонної кампанії міста збирав відомості про місця зосередження там військової техніки і особового складу українських Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Фігурант передавав цю інформацію кримському куратору, а той — представникам російської армії для наведення артилерійських, ракетних ударів та іншого вогневого ураження українських позицій.

Зрадника затримали у Вінницькій області за місцем проживання. 

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​Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині повідомили про підозру колишній поліцейській у державній зраді. Під час окупації Куп'янського району вона почала співпрацювати з росіянами. 

Також ми писали, що у Херсоні Служба безпеки України затримала російську агентку, яка допомагала окупантам коригувати вогонь по місту. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

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