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Допомагала росіянам наводити вогонь на Херсон: СБУ затримала зрадницю

16 жовтня 2023 11:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Допомагала росіянам наводити вогонь на Херсон: СБУ затримала зрадницю
СБУ затримала агентку РФ. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Херсоні Служба безпеки України затримала російську агентку, яка допомагала окупантам коригувати вогонь по місту. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ. 

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Що відомо про зловмисницю

Відомо, що зловмисницею виявилася місцева жителька. Ще у червні цього року вона самостійно запропонувала окупантам свою "допомогу". 

"Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері", — йдеться у повідомленні. 

Чим займалась зловмисниця

Зазначається, що після ворожих обстрілів у Херсоні, зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та передавала цю інформацію ворогу. Згідно з цією інформацією, загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.

Під час обстрілів окупанти використовували системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе. 

СБУ затримала агентку

 

Співробітники СБУ встановили особу, розшукали її та затримали у власному помешканні. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з агресором. 

Слідчі повідомили зрадниці про підозру. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Агенти РФ у Херсоні
Телефон, з якого жінка листувалась з росіянами. Фото: СБУ
Агенти РФ у Херсоні
Телефон, з якого жінка листувалась з росіянами. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали місцеву мешканку, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Жителька Южноукраїнська поширювала у соцмережах проросійський контент та чекала "приєднання" півдня до Росії. 

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