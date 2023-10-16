Допомагала росіянам наводити вогонь на Херсон: СБУ затримала зрадницю

СБУ затримала агентку РФ. Фото: СБУ

У Херсоні Служба безпеки України затримала російську агентку, яка допомагала окупантам коригувати вогонь по місту. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Що відомо про зловмисницю

Відомо, що зловмисницею виявилася місцева жителька. Ще у червні цього року вона самостійно запропонувала окупантам свою "допомогу".

"Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері", — йдеться у повідомленні.

Чим займалась зловмисниця

Зазначається, що після ворожих обстрілів у Херсоні, зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та передавала цю інформацію ворогу. Згідно з цією інформацією, загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.

Під час обстрілів окупанти використовували системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.

СБУ затримала агентку

Співробітники СБУ встановили особу, розшукали її та затримали у власному помешканні. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з агресором.

Слідчі повідомили зрадниці про підозру. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Телефон, з якого жінка листувалась з росіянами. Фото: СБУ

Телефон, з якого жінка листувалась з росіянами. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали місцеву мешканку, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Жителька Южноукраїнська поширювала у соцмережах проросійський контент та чекала "приєднання" півдня до Росії.