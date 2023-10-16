Допомагала росіянам наводити вогонь на Херсон: СБУ затримала зрадницю
У Херсоні Служба безпеки України затримала російську агентку, яка допомагала окупантам коригувати вогонь по місту. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляє СБУ.
Що відомо про зловмисницю
Відомо, що зловмисницею виявилася місцева жителька. Ще у червні цього року вона самостійно запропонувала окупантам свою "допомогу".
"Подальшу комунікацію здійснювали з використанням анонімного чату у месенджері", — йдеться у повідомленні.
Чим займалась зловмисниця
Зазначається, що після ворожих обстрілів у Херсоні, зловмисниця фіксувала місця "прильотів" та передавала цю інформацію ворогу. Згідно з цією інформацією, загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ.
Під час обстрілів окупанти використовували системи залпового вогню, ствольну артилерію та дрони-камікадзе.
СБУ затримала агентку
Співробітники СБУ встановили особу, розшукали її та затримали у власному помешканні. Під час обшуків правоохоронці виявили мобільний телефон, який зловмисниця використовувала для листування з агресором.
Слідчі повідомили зрадниці про підозру. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали місцеву мешканку, яка виправдовувала агресію РФ проти України. Жителька Южноукраїнська поширювала у соцмережах проросійський контент та чекала "приєднання" півдня до Росії.
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