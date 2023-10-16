Помогала россиянам наводить огонь на Херсон: СБУ задержала предательницу
В Херсоне Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, помогавшую оккупантам корректировать огонь по городу. В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно о злоумышленнице
Известно, что злоумышленницей оказалась местная жительница. Еще в июне этого года она самостоятельно предложила оккупантам свою "помощь".
"Дальнейшую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере", — говорится в сообщении.
Чем занималась злоумышленница
Отмечается, что после вражеских обстрелов в Херсоне злоумышленница фиксировала места прилетов и передавала эту информацию врагу. Согласно этой информации, захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.
Во время обстрелов оккупанты использовали системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.
СБУ задержала агента
Сотрудники СБУ установили личность, разыскали ее и задержали в собственном доме. В ходе обысков правоохранители обнаружили мобильный телефон, который злоумышленница использовала для переписки с агрессором.
Следователи сообщили предательнице о подозрении. В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.
Напомним, в Николаевской области задержана местная жительница, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Жительница Южноукраинска распространяла в соцсетях пророссийский контент и ждала "присоединения" юга к России.
Читайте Новини.LIVE!