Помогала россиянам наводить огонь на Херсон: СБУ задержала предательницу

СБУ задержала агентку РФ. Фото: СБУ

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, помогавшую оккупантам корректировать огонь по городу. В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Что известно о злоумышленнице

Известно, что злоумышленницей оказалась местная жительница. Еще в июне этого года она самостоятельно предложила оккупантам свою "помощь".

"Дальнейшую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере", — говорится в сообщении.

Чем занималась злоумышленница

Отмечается, что после вражеских обстрелов в Херсоне злоумышленница фиксировала места прилетов и передавала эту информацию врагу. Согласно этой информации, захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.

Во время обстрелов оккупанты использовали системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.

СБУ задержала агента

Сотрудники СБУ установили личность, разыскали ее и задержали в собственном доме. В ходе обысков правоохранители обнаружили мобильный телефон, который злоумышленница использовала для переписки с агрессором.

Следователи сообщили предательнице о подозрении. В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Телефон, с которого женщина переписывалась с россиянами. Фото: СБУ

Телефон, с которого женщина переписывалась с россиянами. Фото: СБУ

Напомним, в Николаевской области задержана местная жительница, которая оправдывала агрессию РФ против Украины. Жительница Южноукраинска распространяла в соцсетях пророссийский контент и ждала "присоединения" юга к России.