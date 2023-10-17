В Украине на 15 лет осудили предателя, который сдавал позиции ВСУ в Бахмуте

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter

​В Украине осудили предателя, который сдавал позиции ВСУ в Бахмуте Донецкой области. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Осуждение предателя

"При публичном обвинении прокуроров Винницкой областной прокуратуры за государственную измену осужден житель г. Бахмута Донецкой области (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

​

Предатель, который сдавал украинские позиции в Бахмуте. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Прокурор показал, что фигурант летом прошлого года добровольно присоединился к агентурной сети. Ее организовал бывший милиционер из Крыма на территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской и Одесской областей. В настоящее время обвинительный акт в отношении его передан в суд.

Агенты сети за деньги собирали разведывательную информацию с целью антиукраинской подрывной деятельности.

"Осужденный, проживая во фронтовом Бахмуте, накануне оборонной кампании города собирал сведения о местах сосредоточения там военной техники и личного состава украинских Сил обороны", — говорится в сообщении.

Фигурант передавал эту информацию крымскому куратору, а тот — представителям российской армии для наведения артиллерийских, ракетных ударов и прочего огневого поражения украинских позиций.

Предателя задержали в Винницкой области по месту жительства.

​Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области сообщили о подозрении бывшей полицейской в государственной измене. В ходе оккупации Купянского района она начала сотрудничать с россиянами.

Также мы писали, что в Херсоне Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая помогала оккупантам корректировать огонь по городу. Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.