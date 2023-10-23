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В Черкасской области к пожизненному заключению приговорили агента РФ, который сдавал позиции ВСУ

23 октября 2023 13:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Черкасской области к пожизненному заключению приговорили агента РФ, который сдавал позиции ВСУ
Задержание предателя Украины в Черкасской области. Фото: Офис генпрокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Жителя Херсонской области приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Он обвиняется в государственной измене. Отмечается, что мужчина был бывшим военнослужащим.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Во время того, как РФ захватила территории Херсона, он решил присоединиться к подразделению ГУ Генштаба Вооруженных Сил России. После чего он рассказал все данные российским оккупантам о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

приговор к пожизненному заключению предателя Украины
Задержание предателя Украины. Фото: Офис генпрокурора

Затем агент военной разведки РФ получил новую задачу. Он должен был провести разведывательно-взрывную деятельность в пользу врага.

Действия изменника в Черкасской области

"В мае 2023 года осужденный прибыл из временно оккупированных районов государства через РФ на подконтрольную Украине территорию. Для конспирации двигался по заранее согласованному маршруту под видом внутренне перемещенного лица. На выполнение задания кураторов осужденный должен был получать данные о местах расположения и функционирования объектов критической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и других важных для врага точек", — говорится в сообщении.

приговор к пожизненному заключению предателя Украины
Задержание предателя Украины. Фото: Офис генпрокурора

Уже в том же месяце предатель был задержан во время видеосъемки объектов в Черкассах. До приговора суда мужчину держали под стражей.

приговор к пожизненному заключению предателя Украины
Задержание предателя Украины. Фото: Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора добавили, что досудебным расследованием и оперативным сопровождением занимались сотрудники Управления СБУ в Черкасской области.

Напомним, в Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала предателя, работавшего на кремлевского "военкора" Татарского. Он посылал ему важную информацию о Силах обороны Украины.

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