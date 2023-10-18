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Червинский заявил о плохих условиях содержания и готовности пройти полиграф

18 октября 2023 13:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Червинский заявил о плохих условиях содержания и готовности пройти полиграф
Судебное заседание по Червинскому. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Шевченковском райсуде города Киева проходит заседание относительно экс-разведчика Романа Червинского. Он пожаловался на плохие условия и готовность пройти полиграф.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Суд по Червинскому

Бывший разведчик Главного управления разведки Минобороны заявил, что сегодня ему выключили телевизор, чтобы он ничего не видел. Червинскому не разрешили посмотреть новости.

Судебное заседание по Червинскому
Судебное заседание по Червинскому. Фото: Новини.LIVE

"Даже сегодня у меня был этот приступ и вчера врач мне говорит, что это очень опасно и нужно сделать УЗИ. Я написал заявление на УЗИ, отдал ему, а он говорит, что едем. Я говорю, если это в суд, то я не поеду, потому что болит очень сильно. Они говорят, что едем на УЗИ, а привезли меня сюда", — рассказал он.

Экс-разведчику пришлось вызвать врачей, чтобы они обезболили его. По его словам, такая ложь рождает маленькую ложь.

Он заявил, что готов пройти полиграф. Червинский уверен, что следствие все затягивает, а "покрывает" все юрист Олег Татаров.

Что говорят адвокаты подозреваемого

Защита просит признать насилием то, что Червинского привезли не в больницу, а в суд.

Адвокаты просят перенести заседание по двум причинам: обследовать и чтобы они успели на апелляционный суд к 17:00. Они обвиняют Шевченковский суд в том, что они назначают заседание в день апелляции, как бы чтобы та не состоялась.

Суд пошел в совещание в комнату. После перерыва адвокат не зашел в зал суда, потому что его не пустили. Причина — кофе в руках.

Суд объяснил это тем, что у них правила и с кофе нельзя.

Напомним, в апреле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Червинскому о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В деле говорится о попытке похищения самолета российских оккупантов, что по мнению следствия, привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Также мы писали, что бывший и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

Добавим, сегодня, 18 октября, в Шевченковском райсуде города Киева проходит заседание по делу разведчика Главного управления разведки Минобороны, полковника Романа Червинского.

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