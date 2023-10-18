Червинский заявил о плохих условиях содержания и готовности пройти полиграф

Судебное заседание по Червинскому. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском райсуде города Киева проходит заседание относительно экс-разведчика Романа Червинского. Он пожаловался на плохие условия и готовность пройти полиграф.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Бывший разведчик Главного управления разведки Минобороны заявил, что сегодня ему выключили телевизор, чтобы он ничего не видел. Червинскому не разрешили посмотреть новости.

Судебное заседание по Червинскому. Фото: Новини.LIVE

"Даже сегодня у меня был этот приступ и вчера врач мне говорит, что это очень опасно и нужно сделать УЗИ. Я написал заявление на УЗИ, отдал ему, а он говорит, что едем. Я говорю, если это в суд, то я не поеду, потому что болит очень сильно. Они говорят, что едем на УЗИ, а привезли меня сюда", — рассказал он.

Экс-разведчику пришлось вызвать врачей, чтобы они обезболили его. По его словам, такая ложь рождает маленькую ложь.

Он заявил, что готов пройти полиграф. Червинский уверен, что следствие все затягивает, а "покрывает" все юрист Олег Татаров.

Что говорят адвокаты подозреваемого

Защита просит признать насилием то, что Червинского привезли не в больницу, а в суд.

Адвокаты просят перенести заседание по двум причинам: обследовать и чтобы они успели на апелляционный суд к 17:00. Они обвиняют Шевченковский суд в том, что они назначают заседание в день апелляции, как бы чтобы та не состоялась.

Суд пошел в совещание в комнату. После перерыва адвокат не зашел в зал суда, потому что его не пустили. Причина — кофе в руках.

Суд объяснил это тем, что у них правила и с кофе нельзя.

Напомним, в апреле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Червинскому о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В деле говорится о попытке похищения самолета российских оккупантов, что по мнению следствия, привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Также мы писали, что бывший и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

Добавим, сегодня, 18 октября, в Шевченковском райсуде города Киева проходит заседание по делу разведчика Главного управления разведки Минобороны, полковника Романа Червинского.