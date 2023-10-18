У Києві проходить судове засідання щодо справи розвідника Червінського

Ексрозвідник Роман Червінський. Фото: "Радіо Свобода"

Сьогодні, 18 жовтня, у Шевченківському райсуді міста Києва проходить засідання у справі розвідника Головного управління розвідки Міноборони, полковника Романа Червінського. Його підозрюють у причетності до обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду.

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Судове засідання щодо Червінського

Адвокат розповів, що засідання мало початися о 10:30, однак суддя не з'явилася. За його словами, обвинуваченому Червінському в кімнаті конвою стало погано та йому викликали швидку.

Люди в суді, які підтримують Червінського. Фото: Новини.LIVE

У суді визначають, чи візьме цю справу сьогодні інший суддя.

Чоловік в суді, який підтримує Червінського. Фото: Новини.LIVE

Сторона захисту заявив, що це затягування і намагання зірвати апеляційний суд, який має відбуватися сьогодні ввечері.

"Вони хочуть знову цю справу перенести трошки далі для того, щоб зірвати сьогоднішнє апеляційне засідання, що призначене на 17:00. Вони вже це зробили раз у змові з прокуратурою, слідством та суддями", — наголосив адвокат.

Люди в суді, які підтримують Червінського. Фото: Новини.LIVE

Оновлено 12:24. Червінський зʼявився у залі суду під оплески і вигуки: свободу Роману Червінському. Він відповів:

"Всім нам свободу від брехні".

Червінський розповів, що в камері йому холодно, тому через це і було погано. Ексрозвіднику защемило нерв. Наразі з його здоров'ям все добре.

Справа проти Червінського

У квітня 2023 року Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення літака російських окупантів, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.

За неофіційною інформацією, його затримали вранці 24 квітня на території Тернопільської області.

Слідчі наголошують, що операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. Внаслідок цього російські окупанти отримали дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. У липні 2022 року ворог обстріляв летовище.

Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.

"Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів", — сказав підозрюваний.

Наприкінці серпня цього року Шевченківський районний суд Києва відмовив адвокатам Романа Червінського змінити підсудному запобіжний захід. Полковника вирішили тримати за ґратами.