В Киеве проходит судебное заседание по делу разведчика Червинского
Сегодня, 18 октября, в Шевченковском райсуде города Киева проходит заседание по делу разведчика Главного управления разведки Минобороны, полковника Романа Червинского. Его подозревают в причастности к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Судебное заседание по Червинскому
Адвокат рассказал, что заседание должно было начаться в 10:30, однако судья не явилась. По его словам, обвиняемому Червинскому в комнате конвоя стало плохо, и ему вызвали скорую.
В суде определяют, возьмет ли это дело другой судья.
Сторона защиты заявила, что это затягивание и попытка сорвать апелляционный суд, который должен проходить сегодня вечером.
"Они хотят снова это дело перенести немного дальше для того, чтобы сорвать сегодняшнее апелляционное заседание, назначенное на 17:00. Они уже это сделали раз в сговоре с прокуратурой, следствием и судьями", — подчеркнул адвокат.
Обновлено 12:24. Червинский появился в зале суда под аплодисменты и возгласы: свободу Роману Червинскому. Он ответил:
"Всем нам свободу от лжи".
Червинский рассказал, что в камере ему холодно, поэтому из-за этого и было плохо. Экс-разведчику защемило нерв. Сейчас с его здоровьем все хорошо.
Дело против Червинского
В апреле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Червинскому о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В деле говорится о попытке похищения самолета российских оккупантов, что по мнению следствия, привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.
По неофициальной информации, он был задержан утром 24 апреля на территории Тернопольской области.
Следователи отмечают, что операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате этого российские оккупанты получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. В июле 2022 года враг обстрелял аэродром.
Бывший и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.
"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", — сказал подозреваемый Червинский.
В конце августа этого года Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Романа Червинского изменить подсудимому меру пресечения. Полковника решили держать за решеткой.
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