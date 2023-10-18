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В Киеве проходит судебное заседание по делу разведчика Червинского

18 октября 2023 12:22
обновлено: 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве проходит судебное заседание по делу разведчика Червинского
Экс-разведчик Роман Червинский. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 октября, в Шевченковском райсуде города Киева проходит заседание по делу разведчика Главного управления разведки Минобороны, полковника Романа Червинского. Его подозревают в причастности к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Адвокат рассказал, что заседание должно было начаться в 10:30, однако судья не явилась. По его словам, обвиняемому Червинскому в комнате конвоя стало плохо, и ему вызвали скорую.

Люди в суде, которые поддерживают Червинского
 Люди в суде, которые поддерживают Червинского. Фото: Новини.LIVE

В суде определяют, возьмет ли это дело другой судья.

Мужчина в суде, который поддерживают Червинского
Мужчина в суде, который поддерживают Червинского. Фото: Новини.LIVE

Сторона защиты заявила, что это затягивание и попытка сорвать апелляционный суд, который должен проходить сегодня вечером.

"Они хотят снова это дело перенести немного дальше для того, чтобы сорвать сегодняшнее апелляционное заседание, назначенное на 17:00. Они уже это сделали раз в сговоре с прокуратурой, следствием и судьями", — подчеркнул адвокат.

Люди в суде, которые поддерживают Червинского
 Люди в суде, которые поддерживают Червинского. Фото: Новини.LIVE

Обновлено 12:24. Червинский появился в зале суда под аплодисменты и возгласы: свободу Роману Червинскому. Он ответил:

"Всем нам свободу от лжи".

Червинский рассказал, что в камере ему холодно, поэтому из-за этого и было плохо. Экс-разведчику защемило нерв. Сейчас с его здоровьем все хорошо.

Дело против Червинского

В апреле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Червинскому о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. В деле говорится о попытке похищения самолета российских оккупантов, что по мнению следствия, привело к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области.

По неофициальной информации, он был задержан утром 24 апреля на территории Тернопольской области.

Следователи отмечают, что операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате этого российские оккупанты получили данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. В июле 2022 года враг обстрелял аэродром.

Бывший и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово", заявил о политическом давлении.

"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", — сказал подозреваемый Червинский.

В конце августа этого года Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам Романа Червинского изменить подсудимому меру пресечения. Полковника решили держать за решеткой.

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