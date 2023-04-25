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Обстріл аеродрому "Канатове": підозрюваний Червінський заявив про політичний тиск

25 квітня 2023 17:18
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Обстріл аеродрому "Канатове": підозрюваний Червінський заявив про політичний тиск
Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський. Фото: Вікторія Рощина/ УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове" та якому сьогодні обирають запобіжний захід, заявив про політичний тиск.

Про це пише УП.

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Що сказав Червінський

"Це використання смерті військових для політичного тиску. Підозра ґрунтується на основі неповних односторонньо висвітлених, сфальсифікованих матеріалів", — сказав підозрюваний Червінський.

Запобіжний захід Червінському

Відомо, що засідання з обрання запобіжного заходу Червінському проходить у закритому режимі.

Журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що вже подав заяву, щоб взяти Червінського на поруки.

"Чимало людей виступають на підтримку Романа (Червінського), це дає надію, що під тиском громадської думки спроби його покарати проваляться", — підкреслив він.

Перед цим адвокатка Червінського Людмила Куса заявила відвід слідчому судді Ользі Чайці через її відмову випускати підозрюваного з боксу і через закриття судового слухання.

За даними журналістів відвід було відхилено. Та сама суддя Чайка продовжила вести засідання за зачиненими дверима — ЗМІ до зали суду не пустили.

Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки України затримала колишнього в.о. командира одного із підрозділів ССО Романа Червінського. Він вважається причетним до невдалої операції, яка завершилася російським ударом по аеродрому під Кропивницьким.

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