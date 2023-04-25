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Обстрел аэродрома "Канатово": подозреваемый Червинский заявил о политическом давлении

25 апреля 2023 17:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрел аэродрома "Канатово": подозреваемый Червинский заявил о политическом давлении
Бывший и. о. командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский. Фото: Виктория Рощина/ УП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бывший и.о командира одной из частей Сил спецоперации Роман Червинский, задержанный по делу о ракетном обстреле россиянами аэродрома "Канатово" и котором сегодня избирают меру пресечения, заявил о политическом давлении.

Об этом пишет УП.

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"Это использование смерти военных для политического давления. Подозрение основывается на основе неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов", — сказал подозреваемый Червинский.

Мера пресечения Червинскому

Известно, что заседание по избранию меры пресечения Червинскому проходит в закрытом режиме.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что уже подал заявление, чтобы взять Червинского на поруки.

"Многие люди выступают в поддержку Романа (Червинского), это дает надежду, что под давлением общественного мнения попытки его наказать провалятся", — подчеркнул он.

Перед этим адвокат Червинского Людмила Куса заявила отвод следователю судьи Ольге Чайке из-за ее отказа выпускать подозреваемого из бокса и из-за закрытия судебного слушания.

По данным журналистов, отвод был отклонен. Та же судья Чайка продолжила вести заседание за закрытой дверью — СМИ в зал суда не пустили.

Напомним, 24 апреля Служба безопасности Украины задержала бывшего и.о. командира одного из подразделений ССО Романа Червинского. Он считается причастным к неудачной операции, завершившейся российским ударом по аэродрому под Кропивницким.

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