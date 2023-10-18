Червінський заявив про погані умови утримання та готовність пройти поліграф
У Шевченківському райсуді міста Києва проходить засідання щодо ексрозвідника Романа Червінського. Він поскаржився на погані умови та готовність пройти поліграф.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду.
Суд щодо Червінського
Колишній розвідник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що сьогодні йому вимкнули телевізор, щоб він нічого не бачив. Червінському не дозволили подивитися новини.
"Навіть сьогодні у мене був цей приступ і вчора лікар мені каже, що це дуже небезпечно і потрібно зробити УЗД. Я написав заяву на УЗД, віддав йому, а він каже, що їдемо. Я кажу, якщо це в суд, то я не поїду, бо болить дуже сильно. Вони кажуть, що їдемо на УЗД, а привезли мене сюди", — розповів він.
Ексрозвіднику довелося викликати лікарів, щоб вони знеболили його. За його словами, така брехня породжує маленьку брехню.
Він заявив, що готовий пройти поліграф. Червінський впевнений, що слідство все затягує, а "покриває" все юрист Олег Татаров.
Що кажуть адвокати підозрюваного
Захист просить визнати насиллям те, що Червінського привезли не в лікарню, а в суд.
Адвокати просять перенести засідання з двох причин: обстежити і щоб вони встигли на апеляційний суд на 17:00. Вони звинувачують Шевченківський суд в тому, що вони призначають засідання в день апеляції, ніби щоб та не відбулася.
Суд пішов в нараду кімнату. Після перерви адвокат не зайшов до зали суду, бо його не пустили. Причина — кава в руках.
Суд пояснив це тим, що у них правила і з кавою не можна.
Нагадаємо, у квітня 2023 року Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення літака російських окупантів, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.
Також ми писали, що колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.
Додамо, сьогодні, 18 жовтня, у Шевченківському райсуді міста Києва проходить засідання у справі розвідника Головного управління розвідки Міноборони, полковника Романа Червінського.
Читайте Новини.LIVE!