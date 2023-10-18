Червінський заявив про погані умови утримання та готовність пройти поліграф

Судове засідання щодо Червінського. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському райсуді міста Києва проходить засідання щодо ексрозвідника Романа Червінського. Він поскаржився на погані умови та готовність пройти поліграф.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду.

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Колишній розвідник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що сьогодні йому вимкнули телевізор, щоб він нічого не бачив. Червінському не дозволили подивитися новини.

Судове засідання щодо Червінського. Фото: Новини.LIVE

"Навіть сьогодні у мене був цей приступ і вчора лікар мені каже, що це дуже небезпечно і потрібно зробити УЗД. Я написав заяву на УЗД, віддав йому, а він каже, що їдемо. Я кажу, якщо це в суд, то я не поїду, бо болить дуже сильно. Вони кажуть, що їдемо на УЗД, а привезли мене сюди", — розповів він.

Ексрозвіднику довелося викликати лікарів, щоб вони знеболили його. За його словами, така брехня породжує маленьку брехню.

Він заявив, що готовий пройти поліграф. Червінський впевнений, що слідство все затягує, а "покриває" все юрист Олег Татаров.

Що кажуть адвокати підозрюваного

Захист просить визнати насиллям те, що Червінського привезли не в лікарню, а в суд.

Адвокати просять перенести засідання з двох причин: обстежити і щоб вони встигли на апеляційний суд на 17:00. Вони звинувачують Шевченківський суд в тому, що вони призначають засідання в день апеляції, ніби щоб та не відбулася.

Суд пішов в нараду кімнату. Після перерви адвокат не зайшов до зали суду, бо його не пустили. Причина — кава в руках.

Суд пояснив це тим, що у них правила і з кавою не можна.

Нагадаємо, у квітня 2023 року Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення літака російських окупантів, що на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області.

Також ми писали, що колишній в.о. командира однієї із частин Сил спецоперації Роман Червінський, якого затримали у справі про ракетний обстріл росіянами аеродрому "Канатове", заявив про політичний тиск.

Додамо, сьогодні, 18 жовтня, у Шевченківському райсуді міста Києва проходить засідання у справі розвідника Головного управління розвідки Міноборони, полковника Романа Червінського.