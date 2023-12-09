Чем занимался Кива накануне ликвидации — журналист показал фото, предоставленные ГУР
Перед ликвидацией бывший нардеп Верховной Рады и предатель Украины Илья Кива отдыхал в ресторане в московском ГУМе. За ним долго следило Главное управление разведки Украины.
Одни из последних фото государственного предателя Кивы обнародовал журналист Сергей Иванов.
Чем занимался Кива накануне смерти
Отмечается, что организованная ГУР "Фотосессия" жизни Ильи Кивы длилась более 3 месяцев.
Иванов со ссылкой на источники в разведке сообщил, что интересных материалов очень много, и не только о Киве.
"Перед ликвидацией Кива отдыхал в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе, и это, кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги", — написал он.
Напомним, что 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.
Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией назначенцев СБУ.
Кроме того, следственный комитет РФ сообщил, что на теле Кивы, обнаруженном в Подмосковье, обнаружили два огнестрельных ранения. Там было открыто уголовное производство по факту умышленного убийства экс-депутата Верховной Рады.
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