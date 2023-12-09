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Чем занимался Кива накануне ликвидации — журналист показал фото, предоставленные ГУР

9 декабря 2023 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Чем занимался Кива накануне ликвидации — журналист показал фото, предоставленные ГУР
Бывший депутат Украины, коллаборант Илья Кива. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Перед ликвидацией бывший нардеп Верховной Рады и предатель Украины Илья Кива отдыхал в ресторане в московском ГУМе. За ним долго следило Главное управление разведки Украины.

Одни из последних фото государственного предателя Кивы обнародовал журналист Сергей Иванов.

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Отмечается, что организованная ГУР "Фотосессия" жизни Ильи Кивы длилась более 3 месяцев.

Иванов со ссылкой на источники в разведке сообщил, что интересных материалов очень много, и не только о Киве.

"Перед ликвидацией Кива отдыхал в ресторане "Пушкин" в московском ГУМе, и это, кстати, очень символично для других апологетов Пушкина и любителей роскошной жизни за российские деньги", — написал он.

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Кива в ресторане "Пушкин". Фото: Сергей Иванов/Telegram
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Кива в ресторане "Пушкин". Фото: Сергей Иванов/Telegram
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Скриншот поста Иванова

Напомним, что 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.

Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией назначенцев СБУ.

Кроме того, следственный комитет РФ сообщил, что на теле Кивы, обнаруженном в Подмосковье, обнаружили два огнестрельных ранения. Там было открыто уголовное производство по факту умышленного убийства экс-депутата Верховной Рады.

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