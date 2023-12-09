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Чим займався Кива напередодні ліквідації — журналіст показав фото, надані ГУР

9 грудня 2023 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чим займався Кива напередодні ліквідації — журналіст показав фото, надані ГУР
Колишній депутат України, колаборант Ілля Кива. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Перед ліквідацією колишній нардеп Верховної Ради та зрадник України Ілля Кива відпочивав у ресторані в московському ГУМі. За ним тривалий час стежило Головне управління розвідки України.

Одні з останніх фото державного зрадника Киви оприлюднив журналіст Сергій Іванов.

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Зазначається, що організована ГУР "фотосесія" життя Іллі Киви тривала понад 3 місяці.

Іванов із посиланням на джерела в розвідці повідомив, що цікавих матеріалів дуже багато, і не лише про Киву.

"Перед ліквідацією Кива відпочивав у ресторані "Пушкін" в московському ГУМі, й це, до речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші", — написав він.

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Кива у ресторані "Пушкін". Фото: Сергій Іванов/Telegram
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Кива у ресторані "Пушкін". Фото: Сергій Іванов/Telegram
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Скриншот допису Іванова

Нагадаємо, що 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви

Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ.

Крім того, слідчий комітет РФ повідомив, що на тілі Киви, яке знайшли в Підмосков'ї, виявили два вогнепальні поранення. Там відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства ексдепутата Верховної Ради.

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