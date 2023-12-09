Чим займався Кива напередодні ліквідації — журналіст показав фото, надані ГУР
Перед ліквідацією колишній нардеп Верховної Ради та зрадник України Ілля Кива відпочивав у ресторані в московському ГУМі. За ним тривалий час стежило Головне управління розвідки України.
Одні з останніх фото державного зрадника Киви оприлюднив журналіст Сергій Іванов.
Чим займався Кива напередодні смерті
Зазначається, що організована ГУР "фотосесія" життя Іллі Киви тривала понад 3 місяці.
Іванов із посиланням на джерела в розвідці повідомив, що цікавих матеріалів дуже багато, і не лише про Киву.
"Перед ліквідацією Кива відпочивав у ресторані "Пушкін" в московському ГУМі, й це, до речі, дуже символічно для інших апологетів Пушкіна та любителів розкішного життя за російські гроші", — написав він.
Нагадаємо, що 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви.
Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ.
Крім того, слідчий комітет РФ повідомив, що на тілі Киви, яке знайшли в Підмосков'ї, виявили два вогнепальні поранення. Там відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства ексдепутата Верховної Ради.
Читайте Новини.LIVE!