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Стало відомо, як саме ліквідували екснардепа Іллю Киву

7 грудня 2023 10:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, як саме ліквідували екснардепа Іллю Киву
Колишній депутат України, колаборант Ілля Кива. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора, 6 грудня, стало відомо про ліквідацію колишнього народного депутата України Іллі Киви. На його тілі, яке знайшли в Підмосков'ї, виявили два вогнепальні поранення.

Про це повідомив Слідчий комітет у Московській області.

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Ліквідація Іллі Киви у Підмосков'ї

"На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення", — йдеться у повідомленні.

Слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

Крім того, призначено ряд експертиз та продовжуються допити свідків для встановлення особи вбивці. Також проводився огляд автомобіля Киви та готельний номер, в якому він проживав останні місяці.

У Росії відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства ексдепутата Верховної Ради.

Раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви

Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ.

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