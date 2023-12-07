Стало известно, как именно ликвидировали экс-нардепа Илью Киву

Бывший депутат Украины, коллаборант Илья Кива. Фото: соцсети

6 декабря стало известно о ликвидации бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. На его теле, обнаруженном в Подмосковье, обнаружили два огнестрельных ранения.

Об этом сообщил Следственный комитет в Московской области.

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Ликвидация Ильи Кивы в Подмосковье

"На теле погибшего обнаружены два шаровых огнестрельных ранения", — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, во время которого изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

Кроме того, назначен ряд экспертиз и продолжаются допросы свидетелей для установления личности убийцы. Также проводился осмотр автомобиля Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал в последние месяцы.

В России возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства экс-депутата Верховной Рады.

Ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.

Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией назначенцев СБУ.