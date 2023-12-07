Стало известно, как именно ликвидировали экс-нардепа Илью Киву
6 декабря стало известно о ликвидации бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы. На его теле, обнаруженном в Подмосковье, обнаружили два огнестрельных ранения.
Об этом сообщил Следственный комитет в Московской области.
Ликвидация Ильи Кивы в Подмосковье
"На теле погибшего обнаружены два шаровых огнестрельных ранения", — говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, во время которого изъяли две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.
Кроме того, назначен ряд экспертиз и продолжаются допросы свидетелей для установления личности убийцы. Также проводился осмотр автомобиля Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал в последние месяцы.
В России возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства экс-депутата Верховной Рады.
Ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.
Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией назначенцев СБУ.
Читайте Новини.LIVE!