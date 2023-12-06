Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Стали відомі подробиці смерті Іллі Киви в Підмосков'ї arrow

Стали відомі подробиці смерті Іллі Киви в Підмосков'ї

6 грудня 2023 21:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стали відомі подробиці смерті Іллі Киви в Підмосков'ї
Поліція Росії на місці вбивства Іллі Киви. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські ЗМІ та слідчий комітет РФ повідомили деталі щодо сьогоднішнього вбивства екснардепа ВР від партії "ОПЗЖ" Іллі Киви. Його було застрелено сьогодні у підмосковному готелі "Величъ Country Club".

Про це йдеться у повідомленні росЗМІ.

Читайте також:

Киву вбили під час прогулянки

Як повідомляється, колишній політик заселився до готелю "Величъ Country Club" кілька місяців тому. Проживав він разом зі співмешканкою, чиє ім'я поки не розкривають. Щодня Кива виходив увечері гуляти вечірнім парком. Сьогодні колишній урядовець знову пішов тим самим маршрутом, проте назад вже не повернувся.

Стали відомі подробиці смерті Іллі Киви в Підмосков'ї
Сапер СК РФ проводить огляд території. Джерело: скриншот з відео СК РФ

Додатково повідомляється, що задубіле від морозу тіло Киви знайшла місцева мешканка. Труп політика лежав на морозі понад годину з моменту вбивства. На місце події вже прибула ритуальна служба. 

Вбивство Іллі Киви — останні події

Нагадаємо, що сьогодні Іллю Киву знайшли вбитим у підмосковному готелі "Величъ Country Club". Згодом цю інформацію підтвердили в СБУ. 

Водночас ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович висловив співчуття родині Киви, та заявив, що за будь-яких обставин треба лишатися людяними.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі