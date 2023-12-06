Стали відомі подробиці смерті Іллі Киви в Підмосков'ї

Поліція Росії на місці вбивства Іллі Киви. Фото: скриншот

Російські ЗМІ та слідчий комітет РФ повідомили деталі щодо сьогоднішнього вбивства екснардепа ВР від партії "ОПЗЖ" Іллі Киви. Його було застрелено сьогодні у підмосковному готелі "Величъ Country Club".

Про це йдеться у повідомленні росЗМІ.

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Як повідомляється, колишній політик заселився до готелю "Величъ Country Club" кілька місяців тому. Проживав він разом зі співмешканкою, чиє ім'я поки не розкривають. Щодня Кива виходив увечері гуляти вечірнім парком. Сьогодні колишній урядовець знову пішов тим самим маршрутом, проте назад вже не повернувся.

Сапер СК РФ проводить огляд території. Джерело: скриншот з відео СК РФ

Додатково повідомляється, що задубіле від морозу тіло Киви знайшла місцева мешканка. Труп політика лежав на морозі понад годину з моменту вбивства. На місце події вже прибула ритуальна служба.

Вбивство Іллі Киви — останні події

Нагадаємо, що сьогодні Іллю Киву знайшли вбитим у підмосковному готелі "Величъ Country Club". Згодом цю інформацію підтвердили в СБУ.

Водночас ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович висловив співчуття родині Киви, та заявив, що за будь-яких обставин треба лишатися людяними.