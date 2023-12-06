Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Стали известны подробности смерти Ильи Кивы в Подмосковье arrow

Стали известны подробности смерти Ильи Кивы в Подмосковье

6 декабря 2023 21:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стали известны подробности смерти Ильи Кивы в Подмосковье
Полиция России на месте убийства Ильи Кивы. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские СМИ и следственный комитет РФ сообщили детали по поводу сегодняшнего убийства экс-нардепа ВР от партии "ОПЗЖ" Ильи Кивы. Он был застрелен сегодня в подмосковной гостинице "Величъ Country Club".

Об этом говорится в сообщении росСМИ.

Читайте также:

Киву убили во время прогулки

Как сообщается, бывший политик заселился в гостиницу "Величъ Country Club" несколько месяцев назад. Проживал он вместе с сожительницей, чье имя пока не раскрывают. Каждый день Кива выходил вечером гулять по вечернему парку. Сегодня бывший чиновник снова пошел по тому же маршруту, однако обратно уже не вернулся.

Стали известны подробности смерти Ильи Кивы в Подмосковье
Сапер СК РФ проводит осмотр территории. Источник: скриншот из видео СК РФ

Дополнительно сообщается, что окоченевшее от мороза тело Кивы нашла местная жительница. Труп политика лежал на морозе более часа с момента убийства. На место происшествия уже прибыла ритуальная служба.

Убийство Ильи Кивы — последние события

Напомним, что сегодня Илью Киву обнаружили убитым в подмосковной гостинице "Величъ Country Club". Впоследствии эту информацию подтвердили в СБУ.

В то же время экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил соболезнования семье Кивы и заявил, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человечными.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме