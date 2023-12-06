Стали известны подробности смерти Ильи Кивы в Подмосковье

Полиция России на месте убийства Ильи Кивы. Фото: скриншот

Российские СМИ и следственный комитет РФ сообщили детали по поводу сегодняшнего убийства экс-нардепа ВР от партии "ОПЗЖ" Ильи Кивы. Он был застрелен сегодня в подмосковной гостинице "Величъ Country Club".

Об этом говорится в сообщении росСМИ.

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Как сообщается, бывший политик заселился в гостиницу "Величъ Country Club" несколько месяцев назад. Проживал он вместе с сожительницей, чье имя пока не раскрывают. Каждый день Кива выходил вечером гулять по вечернему парку. Сегодня бывший чиновник снова пошел по тому же маршруту, однако обратно уже не вернулся.

Сапер СК РФ проводит осмотр территории. Источник: скриншот из видео СК РФ

Дополнительно сообщается, что окоченевшее от мороза тело Кивы нашла местная жительница. Труп политика лежал на морозе более часа с момента убийства. На место происшествия уже прибыла ритуальная служба.

Убийство Ильи Кивы — последние события

Напомним, что сегодня Илью Киву обнаружили убитым в подмосковной гостинице "Величъ Country Club". Впоследствии эту информацию подтвердили в СБУ.

В то же время экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил соболезнования семье Кивы и заявил, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человечными.