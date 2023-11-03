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Западную Европу накрыл мощный шторм — что известно на этот момент

3 ноября 2023 11:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мощный шторм Киаран в Западной Европе — что известно на этот момент
Шторм Киаран в Западной Европе. Фото: REUTERS/Yves Herman
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В странах Западной Европы прошел шторм Киаран в четверг, 2 ноября, в результате чего известно уже о шестерых погибших. Из-за него остановилась работа школ, аэропортов и железных дорог.

Об этом сообщает Reuters.

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Кто погиб в результате шторма

В городе Гавр, который находится во Франции, водитель грузовика погиб из-за падения дерева. Тогда произошла вторая смерть из-за стихийного бедствия.

"Падение деревьев также привело к гибели женщины в столице Испании Мадриде и еще одной на юге Нидерландов, сообщили местные службы по чрезвычайным ситуациям и полиция", — говорится в сообщении.

шторм в Западной Европе
Последствия шторма Киаран в Западной Европе. Фото: REUTERS/Yves Herman

Также в Бельгии в городе Гент погибли два человека, а именно пятилетний ребенок и 64-летняя жительница Германии, приехавшие в страну в гости. Обе они погибли из-за падения веток.

Последствия шторма на Западе

Кроме того, во Франции из-за природной катастрофы 1,2 миллиона домохозяйств остались без электроснабжения.

шторм в Западной Европе
Последствия шторма Киаран" в Западной Европе. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

"Власти Финистера, Бретань, призвали людей оставаться дома и избегать ветра, скорость которого достигала 207 км/ч (129 миль/час), что привело к возникновению 20-метровых (66-футовых) волнах около побережья", — добавили в сообщении.

Отмечается, что шторм Киаран возник из-за налетевшего с Атлантики мощного струйного потока. Он вызвал сильный дождь и сильный ветер, в результате которых произошли сильные наводнения в Северной Ирландии и в некоторых регионах Великобритании.

шторм в Западной Европе
Последствия шторма Киаран в Западной Европе. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Напомним, в курортном городе Акакпулько в Мексике количество погибших и пропавших без вести в результате урагана Отис возросло почти до 100. Кроме того, местное население, отчаянно нуждаясь в пище и воде, занялось грабежами.

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