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Західну Європу накрив потужний шторм — що відомо на цю мить

3 листопада 2023 11:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Потужний шторм Кіаран в Західній Європі — що відомо на цю мить
Шторм Кіаран в Західній Європі. Фото: REUTERS/Yves Herman
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В країнах Західної Європи стався шторм Кіаран в четвер, 2 листопада, внаслідок чого відомо вже про шестеро загиблих. Через нього зупинилася робота шкіл, аеропортів та залізниці. 

Про це повідомляє Reuters.

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Хто загинув внаслідок шторму

У місті Гавр, що знаходиться у Франції, водій вантажівки загинув через падіння дерева. Тоді сталася друга смерть через стихійне лихо. 

"Падіння дерев також призвело до загибелі жінки в столиці Іспанії Мадриді і ще однієї на півдні Нідерландів, повідомили місцеві служби з надзвичайних ситуацій і поліція", — йдеться у повідомленні.

шторм в Західній Європі
Наслідки шторму Кіаран в Західній Європі. Фото: REUTERS/Yves Herman

Також у Бельгії в місті Гент загинуло двоє людей, а саме п'ятирічна дитина і 64-річна жителька Німеччини, які приїхали до країни в гості. Обоє вони загинули через падіння гілок.

Наслідки шторму у країнах

Крім того, у Франції через природну катастрофу 1,2 мільйона домогосподарств залишилися без електропостачання. 

шторм в Західній Європі
 Наслідки шторму Кіаран в Західній Європі. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

"Влада Фіністера, Бретань, закликала людей залишатися вдома і уникати вітру, швидкість якого сягала 207 км/год (129 миль/год), що призвело до повідомлень про 20-метрові (66-футові) хвилі біля узбережжя", — додали у повідомленні.

Зазначається, що шторм Кіаран стався через потужний струменевий потік, який налетів з Атлантики. Він спричинив сильний дощ та потужний вітер, внаслідок яких відбулися сильні повені в Північній Ірландії та в деяких регіонах Великої Британії.

шторм в Західній Європі
Наслідки шторму Кіаран в Західній Європі. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Нагадаємо, в курортному місті Акакпулько, що в Мексиці, кількість загиблих і зниклих безвісти внаслідок урагану Отіс зросла майже до 100. Крім того, місцеве населення, відчайдушно потребуючи їжі і води, зайнялося грабунками.

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