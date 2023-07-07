Гибель людей на Говерле: появилось видео момента попадания молнии

Люди, которые были на Говерле в момент попадания молнии. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео момента попадания молнии на горе Говерла. Во время непогоды погибли ребенок и мужчина.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Молния на Говерле

На видео можно увидеть, как людей, которые находились на расстоянии, посбивало с ног. К тому же на кадрах видно мощный ливень.

Напомним, вчера, 6 июля, на горе Говерла в результате попадания молнии погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

Добавим, 20 июня в 22:25 в Харькове на номер "101" поступило сообщение о пожаре на газопроводе. Возгорание произошло в результате удара молнии.