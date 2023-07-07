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Загибель людей на Говерлі: з'явилося відео моменту влучання блискавки

7 липня 2023 20:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Загибель людей на Говерлі: з'явилося відео моменту влучання блискавки
Люди, які були на Говерлі в момент влучання блискавки. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі з'явилося відео моменту влучання блискавки на горі Говерла. Під час негоди загинули дитина та чоловік.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити, як людей, що перебували на відстані, позбивало з ніг. До того ж на кадрах видно потужну зливу. 

Нагадаємо, вчора, 6 липня, на горі Говерла внаслідок влучання блискавки загинули двоє людей. Ще одна особа отримала поранення.

Також ми писали, що у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Додамо, 20 червня о 22:25 у Харкові на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на газогоні. Загоряння сталося внаслідок удару блискавки

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