Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В Ірландії жінка вижила після удару блискавкою: що її врятувало arrow

В Ірландії жінка вижила після удару блискавкою: що її врятувало

17 червня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ірландії жінка вижила після удару блискавкою: що її врятувало
Блискавка у небі. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мешканка графства Оффалі в Ірландії Керолайн Блейк дивом вижила після удару блискавки. Лікарі кажуть, що її врятували кросівки.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Читайте також:

Керолайн розповіла, як це сталося. Каже, коли відбувся сильний вибух, вона стояла на кухні. Удар її дезорієнтував, але вона знайшла сили повідомити про це своїм рідним.

Жінка отримала опіки та пошкодила око. Вже у лікарні їй надали першу допомогу. Медики кажуть, що її врятувало гумове взуття, в яке була взута. 

Відомо, що електрика погано проводить через гуму. Гума є ізолятором і блокує потік електрики через нього.

Нагадаємо, вже найближчими днями Землю накриє потужна затяжна магнітна буря, яка може відзначитися на самопочутті та здоров'ї українців. За прогнозами спеціалістів Meteoagent, сильна сонячна буря К-індекс 5 накриє Землю у неділю, 18 червня. Протримається вона на п'ятибальному рівні до кінця вівторка, 20 червня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB