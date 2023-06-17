В Ірландії жінка вижила після удару блискавкою: що її врятувало

Блискавка у небі. Фото: Google

Мешканка графства Оффалі в Ірландії Керолайн Блейк дивом вижила після удару блискавки. Лікарі кажуть, що її врятували кросівки.

Про це повідомляє видання Newsweek.

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Керолайн розповіла, як це сталося. Каже, коли відбувся сильний вибух, вона стояла на кухні. Удар її дезорієнтував, але вона знайшла сили повідомити про це своїм рідним.

Жінка отримала опіки та пошкодила око. Вже у лікарні їй надали першу допомогу. Медики кажуть, що її врятувало гумове взуття, в яке була взута.

Відомо, що електрика погано проводить через гуму. Гума є ізолятором і блокує потік електрики через нього.

Нагадаємо, вже найближчими днями Землю накриє потужна затяжна магнітна буря, яка може відзначитися на самопочутті та здоров'ї українців. За прогнозами спеціалістів Meteoagent, сильна сонячна буря К-індекс 5 накриє Землю у неділю, 18 червня. Протримається вона на п'ятибальному рівні до кінця вівторка, 20 червня.