Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Ирландии женщина выжила после удара молнией: что ее спасло arrow

В Ирландии женщина выжила после удара молнией: что ее спасло

17 июня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ирландии женщина выжила после удара молнией: что ее спасло
Молния в небе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Жительница графства Оффали в Ирландии Кэролайн Блэйк чудом выжила после удара молнии. Врачи говорят, что ее спасли кроссовки.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Читайте также:

Кэролайн рассказала, как это произошло. Говорит, когда произошел мощный взрыв, она стояла на кухне. Удар ее дезориентировал, но она нашла силы сообщить об этом своим родным.

Женщина получила ожоги и повредила глаз. Уже в больнице ей была оказана первая помощь. Медики говорят, что ее спасла резиновая обувь, в которую была обута.

Известно, что электричество плохо проходит через резину. Резина является изолятором и блокирует поток электричества через него.

Напомним, уже в ближайшие дни Землю накроет мощная затяжная магнитная буря, которая может отразиться на самочувствии и здоровье украинцев. По прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас