В Ирландии женщина выжила после удара молнией: что ее спасло

Молния в небе. Фото: Google

Жительница графства Оффали в Ирландии Кэролайн Блэйк чудом выжила после удара молнии. Врачи говорят, что ее спасли кроссовки.

Об этом сообщает издание Newsweek.

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Кэролайн рассказала, как это произошло. Говорит, когда произошел мощный взрыв, она стояла на кухне. Удар ее дезориентировал, но она нашла силы сообщить об этом своим родным.

Женщина получила ожоги и повредила глаз. Уже в больнице ей была оказана первая помощь. Медики говорят, что ее спасла резиновая обувь, в которую была обута.

Известно, что электричество плохо проходит через резину. Резина является изолятором и блокирует поток электричества через него.

Напомним, уже в ближайшие дни Землю накроет мощная затяжная магнитная буря, которая может отразиться на самочувствии и здоровье украинцев. По прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.