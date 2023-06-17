В Ирландии женщина выжила после удара молнией: что ее спасло
Жительница графства Оффали в Ирландии Кэролайн Блэйк чудом выжила после удара молнии. Врачи говорят, что ее спасли кроссовки.
Об этом сообщает издание Newsweek.
Кэролайн рассказала, как это произошло. Говорит, когда произошел мощный взрыв, она стояла на кухне. Удар ее дезориентировал, но она нашла силы сообщить об этом своим родным.
Женщина получила ожоги и повредила глаз. Уже в больнице ей была оказана первая помощь. Медики говорят, что ее спасла резиновая обувь, в которую была обута.
Известно, что электричество плохо проходит через резину. Резина является изолятором и блокирует поток электричества через него.
Напомним, уже в ближайшие дни Землю накроет мощная затяжная магнитная буря, которая может отразиться на самочувствии и здоровье украинцев. По прогнозам специалистов Meteoagent, сильная солнечная буря К-индекс 5 накроет Землю в воскресенье, 18 июня. Продержится она на пятибалльном уровне до конца вторника, 20 июня.