Блискавка вбила двох людей на горі Говерла

Рятувальники з тілом людини, яку вбила блискавка. Фото: t.me/dsns_telegram

Сьогодні, 6 липня, на горі Говерла внаслідок влучання блискавки загинули двоє людей. Ще одна особа отримала поранення.

Про це повідомляє ДСНС.

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"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медиків про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, в результаті влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", — йдеться у повідомленні.

До місця події відразу прибули гірські рятувальники міста Яремче та смт Ворохта. Вони виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку, яка перебувала в шоковому стані, було супроводжено до поста Заросляк та передано лікарям. Загиблих людей також транспортували до поста Заросляк.

Рятувальники з тілами загиблих людей. Фото: t.me/dsns_telegram

Рятувальники з тілом загиблої людини. Фото: t.me/dsns_telegram

Рятувальники з тілом загиблої людини. Фото: t.me/dsns_telegram

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 20 червня, у Гатному Київської області блискавка влучила в житловий будинок. Внаслідок удару спалахнула пожежа.

Також ми писали, що 20 червня о 22:25 у Харкові на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на газогоні. Загоряння сталося внаслідок удару блискавки.