Молния убила двух человек на горе Говерла

Спасатели с телом человека, убитого молнией. Фото: t.me/dsns_telegram

Сегодня, 6 июля, на горе Говерла в результате попадания молнии погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"6 июля в 14:53 в Службу спасения поступило сообщение от медиков о том, что на горе Говерла, а именно на синем маршруте, в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет", — говорится в сообщении.

К месту происшествия сразу прибыли горные спасатели города Яремче и пгт Ворохта. Они обнаружили девочку и мужчину уже без признаков жизни. Женщину, которая находилась в шоковом состоянии, сопроводили до поста Заросляк и передали врачам. Погибших людей также транспортировали до поста Заросляк.

Спасатели с телами погибших. Фото: t.me/dsns_telegram

Спасатели с телом погибшего человека. Фото: t.me/dsns_telegram

Спасатели с телом погибшего человека. Фото: t.me/dsns_telegram

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 20 июня, в Гатном Киевской области молния попала в жилой дом. В результате удара вспыхнул пожар.

Также мы писали, что 20 июня в 22:25 в Харькове на номер "101" поступило сообщение о пожаре на газопроводе. Возгорание произошло в результате удара молнии.