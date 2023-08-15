Взрыв на заправке в Махачкале: количество погибших выросло до 35
Вечером 14 августа в российской Махачкале вспыхнула автозаправка. Впоследствии она взорвалась, что привело к гибели более трех десятков человек.
Об этом пишут российские СМИ.
Что известно о взрыве в Махачкале
Вспышка произошла на станции техобслуживания автомобилей, затем огонь перекинулся на соседнюю АЗС. Там взорвались две из восьми цистерн с топливом. Площадь пожара после взрыва достигала 600 квадратных метров.
По предварительным данным, большинство погибших и пострадавших — собравшиеся посмотреть на пожар россияне, не ожидавшие, что произойдет сильный взрыв. К тому же, огонь перекинулся на ближайшие жилые дома.
В настоящее время число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек. Включая их, от взрыва пострадали 110 человек.
Наутро огонь потушили. Причина пожара на станции техобслуживания неизвестна.
Возбуждено уголовное дело по предоставлению услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, лесные пожары на Гавайских островах унесли жизни 89 человек.
В то же время скандинавские страны накрыл мощный шторм: есть пострадавшие.