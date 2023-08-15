Взрыв на заправке в Махачкале: количество погибших выросло до 35

Место взрыва АЗС в Махачкале Фото: росСМИ

Вечером 14 августа в российской Махачкале вспыхнула автозаправка. Впоследствии она взорвалась, что привело к гибели более трех десятков человек.

Об этом пишут российские СМИ.

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Вспышка произошла на станции техобслуживания автомобилей, затем огонь перекинулся на соседнюю АЗС. Там взорвались две из восьми цистерн с топливом. Площадь пожара после взрыва достигала 600 квадратных метров.

По предварительным данным, большинство погибших и пострадавших — собравшиеся посмотреть на пожар россияне, не ожидавшие, что произойдет сильный взрыв. К тому же, огонь перекинулся на ближайшие жилые дома.

Последствия пожара в АЗС. Фото: рос.СМИ

В настоящее время число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35 человек. Включая их, от взрыва пострадали 110 человек.

Окна вылетели из-за взрыва. Фото: рос.СМИ

Наутро огонь потушили. Причина пожара на станции техобслуживания неизвестна.

Кратер от взрыва АЗС. Фото: рос.СМИ

Возбуждено уголовное дело по предоставлению услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, лесные пожары на Гавайских островах унесли жизни 89 человек.

В то же время скандинавские страны накрыл мощный шторм: есть пострадавшие.