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Вибух на заправці у Махачкалі: кількість загиблих зросла до 35

15 серпня 2023 13:35
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Валерія Пержун
редактор
Вибух на заправці у Махачкалі: кількість загиблих зросла до 35
Місце вибуху АЗС у Махачкалі. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Ввечері 14 серпня у російській Махачкалі зайнялась автозаправка. Згодом вона вибухнула, що призвело до загибелі понад трьох десятків осіб.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Спалах стався на станції техобслуговування автомобілів, потім вогонь перекинувся на сусідню АЗС. Там вибухнули дві з восьми цистерн із пальним. Площа пожежі після вибуху сягала 600 квадратних метрів.

За попередніми даними, більшість загиблих і постраждалих — росіяни, які зібралися подивитися на пожежу і не очікували, що станеться сильний вибух. До того ж вогонь перекинувся на найближчі житлові будинки.

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Наслідки пожежі на АЗС. Фото: рос.ЗМІ

Наразі число загиблих під час вибуху в Махачкалі зросло до 35 осіб. Включно з ними, від вибуху постраждали 110 осіб.

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Вікна повилітали через вибух. Фото: рос.ЗМІ

На ранок вогонь загасили. Причина пожежі на станції техобслуговування наразі невідома.

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Кратер від вибуху АЗС. Фото: рос.ЗМІ

Порушено кримінальну справу щодо надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

 

Нагадаємо, лісові пожежі на Гавайських островах забрали життя 89 людей.

Водночас скандинавські країни накрив потужний шторм: є постраждалі.

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