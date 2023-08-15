Вибух на заправці у Махачкалі: кількість загиблих зросла до 35
Ввечері 14 серпня у російській Махачкалі зайнялась автозаправка. Згодом вона вибухнула, що призвело до загибелі понад трьох десятків осіб.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Що відомо про вибух у Махачкалі
Спалах стався на станції техобслуговування автомобілів, потім вогонь перекинувся на сусідню АЗС. Там вибухнули дві з восьми цистерн із пальним. Площа пожежі після вибуху сягала 600 квадратних метрів.
За попередніми даними, більшість загиблих і постраждалих — росіяни, які зібралися подивитися на пожежу і не очікували, що станеться сильний вибух. До того ж вогонь перекинувся на найближчі житлові будинки.
Наразі число загиблих під час вибуху в Махачкалі зросло до 35 осіб. Включно з ними, від вибуху постраждали 110 осіб.
На ранок вогонь загасили. Причина пожежі на станції техобслуговування наразі невідома.
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