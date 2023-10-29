Ураган Отис в Мексике — сколько людей погибло

Последствия урагана Отис в Акапулько. Фото: REUTERS/Henry Romero

В Мексике из-за урагана Отис погибли 39 человек. Также 10 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает BBC.

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По информации правительства, среди погибших 29 мужчин и 10 женщин.

Преступность в пострадавшем городе

Также в курортный город в Мексике Акапулько направили 17 тысяч военных и представителей полиции, ведь после природного бедствия преступники начали массово грабить торговые заведения.

На видео, которые публикуют СМИ, можно увидеть, как люди выносят продукты и воду из местных магазинов, а другие выходят из торговых центров, держа в руках дорогую электронику и одежду.

Последствия урагана Отис в Акапулько. Фото: REUTERS/Henry Romero

Последствия урагана

Кроме того, из-за стихии тысячи людей остались без электроэнергии и водоснабжения.

Отмечается, что Акапулько — один из самых пострадавших районов в стране. 80% гостиниц в курортном городе повреждены, а улицы города затоплены.

Последствия урагана Отис в Акапулько. Фото: REUTERS/Henry Romero

Напомним, ранее мощные землетрясения в Афганистане привели к гибели более 2 000 человек и более 9 000 раненых. В управлении Таллибана утверждают, что это самые летальные тектонические события за последние годы в этой стране, склонной к сейсмической активности.