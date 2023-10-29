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В Мексиці стався потужний ураган Отіс — десятки людей загинули

29 жовтня 2023 13:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ураган Отіс в Мексиці — скільки людей загинуло
Наслідки урагану Отіс в Акапулько. Фото: REUTERS/Henry Romero
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Мексиці через ураган Отіс загинуло 39 людей. Також 10 осіб вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє BBC.

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За інформацією уряду, серед загиблих 29 чоловіків та 10 жінок.

Злочинність у постраждалому місті

Також до курортного міста в Мексиці Акапулько направили 17 тисяч військових та представників поліції, адже після природного лиха злочинці почали масово грабувати торгівельні заклади. 

На відео, які публікують ЗМІ, можна побачити, як люди виносять продукти та воду з місцевих магазинів, а інші виходять з торгівельних центрів, тримаючи в руках дорогу електроніку та одяг.

наслідки урагану в Мексиці
Наслідки урагану Отіс в Акапулько. Фото: REUTERS/Henry Romero

Наслідки урагану

Крім того, через стихію тисячі людей залишились без електроенергії та водопостачання. 

Зазначається, що Акапулько є одним із найбільш постраждалих районів в країні. 80% готелів у курортному місті є пошкодженими, а вулиці міста затоплено. 

наслідки урагану в Мексиці
Наслідки урагану Отіс в Акапулько. Фото: REUTERS/Henry Romero

Нагадаємо, раніше потужні землетруси в Афганістані призвели до загибелі понад 2 000 людей та понад 9 000 поранених. В управлінні Таллібану стверджують, що це найлетальніші тектонічні події за останні роки в цій країні, схильній до сейсмічної активності.

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