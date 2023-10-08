В Афганістані стався потужний землетрус, загинуло понад 2 тис. людей

Землетрус в Афганістані. Фото: aa.com.tr

Потужні землетруси в Афганістані призвели до загибелі понад 2000 людей та понад 9000 поранених. В управлінні Таллібану стверджують, що це найлетальніші тектонічні події за останні роки в цій країні, схильній до сейсмічної активності.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Землетруси в Афганістані

Повідомляється, що на тлі хаосу кількість жертв, які загинули під час суботніх поштовхів, катастрофічно збільшується. При цьому, згідно з даними Геологічної служби США (USGS), сейсмічні активності були зареєстровані на відстані 35 км (20 миль) на північний захід від Герата, один із потрясінь мав магнітуду 6,3.

Представник Міністерства з надзвичайних ситуацій Мулла Джанан Саїк повідомив, що 2053 людей втратили життя, 9240 було поранено, і 1329 домівок постраждали або були знищені.

За словами представника медичного департаменту Герата, понад 200 загиблих було транспортовано до різноманітних медичних закладів, і більшість із них — жінки та діти.

Люди залишили свої житла, і всі вони знаходяться на вулицях.

Нагадаємо, що смертельний землетрус, що сколихнув Марокко 8 вересня, забрало життя понад 2 тисячі людей. Приблизно стільки ж поранено.