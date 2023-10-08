В Афганистане произошло мощное землетрясение, погибло более 2 тыс. человек

Землетрясение в Афганистане. Фото: aa.com.tr

Мощные землетрясения в Афганистане привели к гибели свыше 2000 людей и более 9000 ранеными. В управлении Таллибана утверждают, что это самые летальные тектонические события за последние года в этой стране, предрасположенной к сейсмической активности.

Об этом сообщает Reuters.

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Сообщается, что на фоне хаоса количество жертв, погибших в ходе субботних толчков, катастрофически увеличивается. При этом, согласно данным Геологической службы США (USGS), сейсмические активности были зарегистрированы на расстоянии 35 км (20 миль) к северо-западу от Герата, один из потрясений имел магнитуду 6,3.

Представляющий Министерство по чрезвычайным ситуациям Мулла Джанан Саик сообщил, что 2053 людей лишились жизни, 9240 были ранены, и 1329 домов пострадали или были уничтожены.

По словам представителя медицинского департамента Герата, больше 200 погибших были транспортированы в разнообразные медицинские учреждения, и большая часть из них — женщины и дети.

Стоит отметить, что люди покинули свои жилища, и все они находятся на улицах.

Напомним, что смертельное землетрясение, всколыхнувшее Марокко 8 сентября, унесло жизни более 2 тысяч человек. Приблизительно столько же получили ранения.