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В Италии произошел мощный шторм: власти просят ввести чрезвычайное положение

25 июля 2023 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Италии произошел мощный шторм: власти просят ввести чрезвычайное положение
Последствия непогоды в Италии. Фото: REUTERS/Claudia Greco
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На севере Италии произошел сильный шторм. В результате непогоды погиб человек. Власти Ломбардии просят ввести чрезвычайное положение.

Об этом сообщает La Repubblica.

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В скаутском лагере в районе Бреши погибла 16-летняя девушка, на которую упало дерево. На севере Италии зафиксированы значительные разрушения. Оценки ущерба постоянно обновляются.

Издание пишет также о серьезных перебоях в работе миланского суда. В помещение попала вода, залившая папки с приговорами. Сотрудники суда пытаются их просушить.

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Последствия непогоды в Италии. Фото: REUTERS/Claudia Greco
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Последствия непогоды в Италии. Фото: REUTERS/Claudia Greco

В Милане в результате шторма остановилась сеть наземного общественного транспорта. Непогода оборвала линию электропередачи и повалила деревья.

Президент региона Ломбардия Аттилио Фонтаны рассказал, что власти собирают данные, чтобы иметь возможность обратиться к правительству с просьбой ввести чрезвычайное положение. По его словам, вероятно, ущерб превысит 100 млн евро.

Он добавил, что ситуация серьезная, в том смысле, что внезапные штормы никогда не случались в этой местности.

Напомним, изменение климата привело к экстремальной жаре в южной Европе и многих частях света. В Греции на острове Родос леса охватили пожары. Туристов и местных жителей эвакуируют.

Также мы писали, что минимум 2 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за необузданного лесного пожара на испанском острове Ла-Пальма. В это время термометры в Европе показывали рекордные температуры.

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