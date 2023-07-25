В Італії стався потужний шторм: влада просить ввести надзвичайний стан

Наслідки негоди в Італії. Фото: REUTERS/Claudia Greco

На півночі Італії стався потужний шторм. Внаслідок негоди загинула людина. Влада Ломбардії просить запровадити надзвичайний стан.

Про це повідомляє La Repubblica.

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У скаутському таборі в районі Брешії загинула 16-річна дівчина, на яку впало дерево. На півночі Італії зафіксовані значні руйнування. Оцінки збитків постійно оновлюються.

Видання пише також про серйозні перебої в роботі міланського суду. У приміщення потрапила вода, яка залила теки з вироками. Працівники суду намагаються їх просушити.

Наслідки негоди в Італії. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Наслідки негоди в Італії. Фото: REUTERS/Claudia Greco

У Мілані внаслідок шторму зупинилася мережа наземного громадського транспорту. Негода обірвала лінію електропередачі й повалила дерева.

Президент регіону Ломбардія Аттіліо Фонтани розповів, що влада збирає дані, щоб мати можливість звернутися до уряду з проханням ввести надзвичайний стан. За його словами, напевно, збитки перевищать 100 млн євро.

Він додав, що ситуація серйозна, в тому сенсі, що раптові шторми ніколи не траплялися в цій місцевості.

Нагадаємо, зміна клімату призвела до екстремальної спеки в південній Європі та багатьох частинах світу. Так, у Греції на острові Родос ліси охопили пожежі. Туристів та місцевих жителів евакуюють.

Також ми писали, що мінімум 2 000 жителів були змушені залишити свої будинки через неприборкану лісову пожежу на іспанському острові Ла-Пальма. У цей час термометри у Європі показували рекордні температури.